Oberrot Multikulturell, charmant und sexy

Oberrot / Brigitte Hofmann

Das A-Cappella-Quartett „The B Side“, die „Red Valleys“ und der Männer-Gesangverein Rosengarten-Bibersfeld entfachen in Oberrot ein musikalisches Brillantfeuerwerk.

Was braucht man, um Franz Schuberts Volkslied „Am Brunnen vor dem Tore“ szenisch darzustellen? Natürlich einen Lindenbaum. Der findet sich in der Oberroter Kultur- und Festhalle in Person von Jochen Eberhard aus Rosengarten. Er ist sportlich genug, seine Arme für Minuten nach oben zu strecken. Um ihn herum räkeln sich die keck behütete Kerstin Greaves, die zarte Sarah Welz, der smarte Travis Shaw und der energiegeladene Brady Swenson.

Das Ensemble nennt sich „The B Side“ und hat seine Ursprünge in Berlin. Der Name verweist einerseits auf die B-Seite der althergebrachten Schallplatten, steht aber ebenso für das Flair der Bundeshauptstadt, die ja bekanntlich als multikulturell, charmant und sexy gilt. Eigenschaften, die auch auf das vierköpfige Vokalensemble zutreffen, das nicht nur mit seinen Stimmen brilliert, sondern gleichzeitig eine witzig-spitzige Show abzieht. Am Ende der Vorstellung steht das Publikum auf, um seine Begeisterung zu bekunden, und Berge von Geldscheinen landen als Dankeschön in den Spendenkörbchen.

Die „Hügelchen“ im Schwäbischen Wald, das Grün und die blühende Natur imponieren der kanadischen Sopranistin Sarah Welz, die in Berlin lebt. „Schön, mal aus der Stadt rauszukommen“, lässt sie das Publikum wissen. Brady Swenson kennt die landschaftlichen Schönheiten, seit er vor wenigen Jahren im Süden der Republik unterwegs war, um berufliche Chancen auszuloten. In Schwäbisch Hall gelandet, mischt er inzwischen in der Musikszene kräftig mit.

Die „Red Valleys“ aus Oberrot, der Männer-Gesangverein Rosengarten-Bibersfeld und weitere Chöre im Landkreis schätzen sich glücklich, ihn als Chorleiter zu haben. Das erklärt auch das gemeinsame Konzert. „Take it easy, altes Haus“, raten die „Red Valleys“ mit ihrem Chef Martin Wannenwetsch, der freudestrahlend alle in der Halle begrüßt. „Melodien sollen uns verbinden“, stimmen die Männer aus der Haller Gegend ein. „Mitmachen ist angesagt“ ruft Brady Swenson forsch in den Saal, der sichtlich Freude daran hat, die beiden Chöre einzeln und bei gemeinsamen Chorsätzen zu dirigieren.

„The B Side“ beherrscht das rein vokale Genre, das ohne Instrumente auskommt. Oder besser gesagt, die Instrumente sind ihre Stimmen, die sie auf sehr wandelbare Weise zum Klingen bringen. Mal komödiantisch, mitunter poetisch, aber stets mit herzerfrischender Gestik unterlegt. Mit rauchiger Alt-Stimme zaubert Kerstin Greaves, die Sängerin aus der Lausitz, Kneipenatmosphäre und sie gibt zudem die Entertainerin, während Bass-Bariton Travis Shaw stimmlich tief hinab in den Keller steigt.

Neu-Haller Multitalent

Der Neu-Haller Brady Swenson beweist im Lauf des Abends Qualitäten als Tenor, Pianist, Chorleiter sowie sein schauspielerisches Talent. Die Gruppe präsentiert eigenwillige Arrangements international bekannter Melodien, A-cappella-Songs aus den 80er-Jahren oder Hits von ABBA und den Beatles. It’s been a hard day’s night? Nein, für „The B Side“ ist es keines harten Tages Nacht, sondern ein locker-fröhlicher Abend mit Freunden und gut gelaunten Gästen. Und Karl-Heinz aus dem Publikum kriegt nachträglich zum Geburtstag einen Jodler geschenkt.