Amphibienleitwege Kröte, Frosch und Molch müssen sich gedulden

Die Gemeinde Fichtenberg hebt die Ausschreibung von stationären Leiteinrichtungen für Amphibien wieder auf. Die Gewerke werden nun getrennt und im Umfang etwas reduziert erneut angeboten.

Ende April hat der Fichtenberger Gemeinderat die öffentliche Ausschreibung von Amphibienleit­einrichtungen in der Erlenhofer Straße und auf der Dammstraße am Diebach-Stausee beschlossen. Zur Vergabe kam es nicht. Für die beiden Lose seien lediglich zwei Angebote eingegangen, berichtete Bürgermeister Roland Miola am vergangenen Freitag im Gemeinderat. Beide Angebote seien preislich weit über den prognostizierten Kosten gelegen. Man habe die Ausschreibung deshalb aufgehoben.

Für eine neue Ausschreibung sollen nun die Gewerke getrennt werden. Das benötigte Material, darunter Stopprinnen und Amphibien-Leitwände aus Beton und Stahl, wird beschränkt, die Bauarbeiten selbst werden öffentlich ausgeschrieben.

Außerdem wird auf zwei zusätzliche Kleintiertunnel in der Erlenhofer Straße verzichtet, der Leistungsumfang also etwas reduziert. Auf Höhe des Diebach-Parkplatzes führt ohnehin bereits ein Amphibiendurchlass unter der Erlenhofer Straße hindurch zum Stausee. Der Gemeinderat hat einem entsprechenden Beschlussvorschlag einstimmig zugestimmt. Die Verwaltung hofft, dass noch im Februar mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Die Gemeinde war ursprünglich von Kosten in Höhe von 215.000 Euro ausgegangen. Die Summe findet sich im Fachkonzept der zuständigen Fachbehörden im Landkreis Schwäbisch Hall; der Gemeindeverwaltungsverband Limpurger Land findet sie angemessen und auch die Umweltstiftung Baden-Württemberg, die 70 Prozent der Kosten übernehmen wird, hatte keine Einwände.

Geboten wurden allerdings regelrechte Mondpreise. Der günstigere der beiden Bieter lag mit einem Preis von knapp 360.000 Euro um etwa 70 Prozent über den angenommenen Kosten, der zweite hätte mit rund 450.000 Euro mehr als das Doppelte verlangt. Dass sonst keine Angebote eingegangen sind, dürfte der starken Konjunktur zu verdanken sein: die Auftragsbücher der Bauunternehmen sind gut gefüllt.

Entspannung am Diebach

Sollten die beiden Maßnahmen im Frühjahr umgesetzt werden, wird sich zumindest die Situa­tion am Diebach-Stausee entspannen. Hier gibt es zwei Hauptwanderstrecken: die hochzeitenden Kröten, Frösche und Molche streben entweder von den Hängen östlich des Stausees hinab und über die Dammstraße ins Laichgewässer, oder sie rücken von Westen an und über die Erlenhofer Straße.

Dort wurden bisher alljährlich im Frühjahr mobile Krötenschutzzäune aufgestellt. Sie sollen nun auf einer Länge von knapp 180 Metern durch

Betonleitwände ersetzt werden. An der Dammstraße sind weitere Leit­einrichtungen und Durchlässe vorgesehen, damit die Zufahrt zur Gaststätte Seestüble nicht mehr gesperrt werden muss. In den letzten Jahren hatte der Pächter während der Wanderzeit die Schranke geschlossen.

Transport in Eimern

Für den Bereich Heiligklingbrücke an der L 1050 in Richtung Hausen gibt es bisher noch keine Lösung. Auch hier werden mobile Schutzzäune errichtet, wenn sich im Frühjahr die Amphibien auf die Wanderschaft machen. Da es keine unterirdischen Durchlässe gibt, werden die Amphibien von freiwilligen Helfern eingesammelt und in Eimern über die Straße getragen.

Ursprünglich wollte die Gemeinde auch diese Strecke in das Amphibienschutzkonzept aufnehmen. Weil es sich um eine Landesstraße handelt, gibt es dafür allerdings keine Zu­schüsse – ob und wie das Problem gelöst werden kann, ist offen.

Verwendet werden Ausgleichsmittel, die für die Erschließung des Gewerbegebietes Hirschäcker, 2. Erweiterung, erhoben werden.

