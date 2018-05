Service Mitten im Städtle kostenlos ins weltweite Datennetz

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Mit einer Eselsgeduld schaut ein Autofahrer am Hallengelände auf sein Smartphone. Er hat an der Hinweistafel mit den von der Sonne schon etwas ausgebleichten Fotos den QR-Code abfotografiert. Doch an „Quick Response“, eine schnelle Antwort, ist an diesem Spätnachmittag nicht zu denken. Es dauert. Und dauert – und schmälert sein Datenkontingent. Irgendwann einmal gelangt er zur Gaildorf-App, um vielleicht zu finden, wonach er sucht.

Begleiter und Helfer

Das soll sich bald ändern: Die Stadt Gaildorf will ein kostenloses Wi-Fi-Angebot einrichten und somit Menschen, die immer und überall online sein möchten oder müssen, einen „kabellosen“ Zugang zum Internet ermöglichen – und damit auch zum städtischen Informationsangebot wie beispielsweise der Gaildorf-App.

Dr. Daniel Kuhn, Pressesprecher der Stadtverwaltung und persönlicher Referent von Bürgermeister Frank Zimmermann, bringt die Notwendigkeit einer solchen Dienstleistung, wie sie in vielen Städten bereits vorgehalten wird, auf den Punkt: Das Smartphone, der handliche Taschencomputer, sei ständiger Begleiter und nützlicher Helfer. Und „eine Welt ohne ständigen Internetzugang ist kaum mehr vorstellbar“. Fast jeder Haushalt verfüge heute über einen Internetanschluss, und der Bedarf an schnellem Internet steige „rascher, als die Erdleitungen dazu verlegt werden können“.

Unbestritten biete ein Zugang zum Internet Vorteile, sagt Kuhn: etwa das rasche Finden und Austauschen von Informationen, wozu man „nicht mehr an einem Arbeitsplatz sitzen muss; man kann auch am Kocherufer oder im Eiscafé damit arbeiten“. Und ob gewollt oder nicht, das Internet „bestimmt unser Leben mit“, weiß Kuhn, der von Berufs wegen viel damit zu tun hat. Und deshalb ist er auch überzeugt: „Wo kein Internet ist, werden sich nur wenige Menschen aufhalten.“

So weit soll es nicht kommen. Deshalb will die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Energiekonzern ENBW an zentralen Punkten Wi-Fi-Stationen installieren, die den Marktplatz, die Graben- und die Schulstraße, das Hallengelände sowie das Viertel rund ums Rathaus und das Freibadgelände auf dem Kieselberg abdecken. Ziel sei es, sagt Daniel Kuhn, „Publikum in die Innenstadt und ins Freibad zu locken – und dort zu halten“. Ein Konzept, das sich andernorts bewährt hat.

Rasche Orientierung

Aber auch die Radfahrer, die scharenweise den Kocher-Jagst-Radweg nutzen, werden davon profitieren. Sie sollen sich damit schneller orientieren und erfahren können, wo eine Erfrischung auf sie wartet oder welche baulichen Sehenswürdigkeiten einen Besuch wert sind. Auf diese Weise lasse sich die Besucherfrequenz in der Innenstadt steigern, was dann, so Kuhn, „bestenfalls zu steigenden Umsätzen“ führe.

In diesem Zusammenhang verweist der Rathaussprecher auf die Betonung offener Wi-Fi-Zugänge durch die moderne Wirtschaftsförderung. Rechtliche Probleme seien seit dem Wegfall der sogenannten Störerhaftung – als noch der Betreiber der Anlagen für angesehenes und heruntergeladenes Material zur Verantwortung gezogen werden konnte – nicht mehr zu befürchten.

Nun wolle die Verwaltung dem Gemeinderat das Projekt vorschlagen, „um die vielen Vorteile für Gaildorf zu nutzen und den Charakter der Stadt als moderne, aufstrebende und lebenswerte Kommune zu stärken“.