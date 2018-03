Bühne Mitreißend inszeniert

Oberrot / Andreas Balko

Erneut hat der Musikverein Oberrot bei seinem vorösterlichen Konzert ein ansprechendes, abwechslungsreiches und gleichzeitig anspruchsvolles Programm präsentiert. Eine ganze Reihe von Jungmusikern war dabei zum ersten Mal während des ganzen Konzerts voll eingebunden. Nachdem der Vorsitzende Fritz-Peter Heilmann die Gäste begrüßt hatte, übernahm Sonja Kuttruff die Führung durch das Programm. Dabei eröffnete sie den Zuhörern einen Zugang zu den Stücken, indem sie deren Charakteristika sowie die Entstehungsgeschichten beschrieb.

Expedition in die Wüste

Unter Leitung von Vizedirigent Wolfgang Klenk eröffnete das Orchester den musikalischen Teil des Abends mit dem fulminanten Stück „An Olympic Dream“. Es stammt aus der Feder des englischen Komponisten Dean Jones. Bei den „Variations on Scar­borough Fair“ übernahm Dirigent Siegmar Dierolf den Taktstock. Das traditionelle englische Volkslied, dessen Autor unbekannt ist, stammt aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Seinen Titel hat das Stück von der großen Handelsmesse in der nordenglischen Stadt Scarborough. Der US-amerikanische Komponist und Arrangeur Calvin Custer hat das Werk für Blasorchester bearbeitet. Die bekannte volkstümliche Melodie wurde zuerst von den Flöten vorgetragen. Ein Blechbläserchor und Holzblasinstrumente variierten das Thema. Später begleiteten Holzregister die Soli von Bariton und Oboe. Das Stück schloss in einer Fuge, die das Thema nochmals variierte.

Das Stück „Sahara“ des französischen Komponisten Thierry Deleruyelle nahm die Zuhörer mit auf eine Expedition in die größte Trockenwüste der Welt. Verschiedene Instrumentengruppen beschrieben die unterschiedlichen Landschaften der Sahara. Sowohl eine sehr rhythmische Passage mit viel Schlagwerk, das sich wie Buschtrommmeln anhörte, als auch ein choralartiger Teil mit schönen Blechbläserpassagen machten die Darbietung zu einem Hörgenuss. Bei dem Stück, das Jugendkapellen-Dirigentin Marina Hübner leitete, spielten vier weitere Jungmusiker mit.

Die folgende Komposition „The Glacier Express“ von Larry Neeck beschrieb musikalisch den Weg der berühmtesten Schweizer Gebirgsbahn. Unter Leitung von Dirigent Siegmar Dierolf führten die Musiker eindrucksvoll die Schönheit und majestätische Größe der Schweizer Bergwelt vor Augen.

Nach der Pause leuchtete mit „Proud Mary“ die Zeit der Hippiebewegung auf. Das Stück wurde 1969 von John Fogerty geschrieben. Ein Raddampfer mit dem Namen „Proud Mary“, der im Song eine Rolle spielt, gab dem Stück den Titel. Den Dirigentenstab schwang bei der Darbietung Wolfgang Klenk.

Löffel als Instrument

Danach übernahm wieder Siegmar Dierolf die Leitung des Orchesters. Mit „Mary Poppins“ präsentierten die Musiker ein Potpourri des international erfolgreichen Broadway-Musicals in einer mitreißenden Inszenierung. Besonders faszinierend war der Einsatz der Perkussionsinstrumente bei „Löffelchen voll Zucker“. Dabei kamen tatsächlich Löffel zum Einsatz. Und „A Celtic Impression“ des englischen Komponisten Darrol Barry führte schließlich nach Irland.

Mit „Kameraden auf See“ des aus Schlesien stammenden Filmkomponisten Robert Küssel endete der offizielle Teil des Programms. Nach einem lang anhaltenden Applaus begeisterte das Orchester als Zugabe nochmals mit zwei Stücken: „Ella, Elle L’a“ von France Gall, arrangiert von Jan van Kraeydonck, und „Occidentali’s Karma“-Marsch, arrangiert von Walter Farina.