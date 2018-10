Vernissage Mitfahrgelegenheit ins Unbewusste

Gaildorf / Rainer Kollmer

Die Galerie im Alten Schloss hat sich im Lauf der Jahre zu einer bemerkenswerten Durchgangsstation für Kunst, Künstler und Kunstinteressierte entwickelt. Das Stadtmalerstipendium erweist sich dabei immer wieder als lohnende Anschubfinanzierung. Immerhin war Sabine Arnold 1999 die zweite Stadtmalerin in Gaildorf. Jetzt kam sie zusammen mit Frank Lämmle zurück. Sie erinnerte sich im Wurmbrandsaal noch an die Unterbringung „da oben“, in damals noch unrenovierten Räumen. „Der Kreis schließt sich“, merkte Stadtrat Günther Kubin in Vertretung von Bürgermeister Frank Zimmermann an.

Die Stadt ist froh, dass das Stadtmalerprojekt ein Erfolgsmodell mit Langzeitwirkung ist. Denn das Team und Ehepaar Arnold-Lämmle hat zum ersten Mal in Gaildorf eine eigene Ausstellung auf die Beine gestellt und sich dabei mächtig ins Zeug gelegt.

Pragmatische Einführung

Die Einführung durch den Galeristen Matthias Küper aus Stuttgart lieferte einen unerwartet pragmatischen Blick hinter die Ausstellungskulissen. Küper wollte eigentlich mit dem Eröffnungspublikum durch die Galerieräume gehen und da und dort das Nötigste erläutern. Erkenntnis durch Sehen und Begreifen wäre vielleicht das Motto gewesen. Aber Konzepte sind fragil und neigen zum Kippen. Das war diesmal ein Gewinn.

Matthias Küper zog im Wurmbrandsaal seinen roten Einführungsfaden in freier Rede gekonnt durch die Ausstellungsidee. Er lupfte das Thema „Der eine Mond – Reise ins Unbewusste“ aus dem esoterisch-spirituellen Doppelboden hervor und konfrontierte sein Publikum mit aktuellem Zeitgeist. „Die Leute sind entwurzelt. Sie unterliegen dem Konsumzwang.“ Trotzdem sei die Bevölkerung unzufrieden, denn zu viel Konsum erzeuge zu viel Leere, merkte Küper an. Bei diesem K.-o.-Mechanismus fänden die Menschen keine Zugänge mehr zu Philosophie, Religion oder ihrem Inneren.

Diese Anmerkungen sind ein guter Türöffner in die Galerie. Die Ausstellung ist für diese Räume sorgfältig konzipiert. Gesammelte kleine Dinge werden zuei­nander in Beziehung gebracht. „Samtiges und Samtenes“ von Sabine Arnold und ihre Rauminstallation „Leben, welch zerbrechliches Gespinst voller loser Fäden“ oder der Gummibandteppich von Frank Lämmle sind zwar räumlich voneinander getrennt. Aber der Betrachter ahnt die beabsichtigte Kommunikation der Objekte. Denn die Räume spielen mit. „Sie erhalten hier einen Gratiskurs für neues Sehen“, versprach Matthias Küper. Neue Zugänge zu Altbekanntem können die Augen öffnen.

Meditative Atmosphäre

Die musikalischen Beiträge von Alfred Schöffend ergänzten die Vernissage vorzüglich. Sein gut gewähltes Instrumentarium entführte die Zuhörer in eine meditative Atmosphäre, die dem subtilen Präsentationsgedanken der Ausstellung Rechnung trug. Ein vorbildlich gelungenes Gesamtkunstwerk.

Info Die Ausstellung ist bis zum 4. November samstags, sonntags und feiertags zwischen 14 Uhr und 17 Uhr zu besichtigen. Am 27. Oktober und am 3. November werden die Künstler anwesend sein.