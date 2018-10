Benefiz Mit wenig Geld viel Gutes erreichen

Uli Bauer war viele Jahre Chefarzt am ehemaligen Gaildorfer Kreiskrankenhaus. Jetzt engagiert sich der Mediziner in Afrika. © Foto: bal

Im Kernersaal der Gaildorfer Limpurghalle wird es voll. Am Ende müssen sogar zusätzliche Stühle geholt werden. Viele Menschen möchten sich über die Arbeit von Uli Bauer bei den German Doctors in Afrika informieren. © Foto: bal

Gaildorf / Andreas Balko

Demnächst veranstaltet die Initiative „Gaildorf hilft Afrika“ zum fünften Mal einen Flohmarkt. Der Ertrag wird wieder dem Krankenhaus in Serabu in Sierra Leone zugutekommen, für das sich auch Dr. Uli Bauer als Mitglied von German Doctors engagiert (wir berichteten).

Im Vorfeld des Flohmarkts, der am Samstag, den 20. Oktober, in der Gaildorfer Körhalle stattfindet, lud die Initiative zu einem Informationsabend in die Limpurg­halle ein. Christina Schlögl und ihre Mitstreiter dürften sich über den Zuspruch bei der Bevölkerung gefreut haben, denn es mussten sogar zusätzliche Stühle herangeschafft werden für die Besucher. Uli Bauer konnte die Zuhörer aus erster Hand über die Gesundheitseinrichtung in Serabu informieren. Dazuhin wurde ein knapp halbstündiger Film von Martin Bohn gezeigt, der die Tätigkeit der Einrichtung eindrucksvoll schilderte.

Das Krankenhaus in Serabu ist seit 2009 in Betrieb und wird von German Doctors finanziert, sowohl was das Personal als auch was die Medikamente angeht. Die Klinik versorgt bis zu 70 000 Menschen in der Region. Pro Tag nehmen 150 bis 200 Patienten die Dienste der Einrichtung in Anspruch. Von den 43 000 Euro, die „Gaildorf hilft Afrika“ zusammengetragen hat, konnte 2016 ein digitales Röntgengerät beschafft werden. Damit konnte die Diagnostik entscheidend verbessert werden. 1500 bis 2000 Aufnahmen wurden damit bereits gemacht.

In der Regenzeit ist das Gebäude, in dem das Gerät untergebracht ist, sehr schwer zu erreichen, da die Wege dorthin im Schlamm versinken. Deshalb muss für das Gerät ein neuer Raum geschaffen werden. Dieses Vorhaben soll vom Erlös des fünften Flohmarkts unterstützt werden. Die Spenden sollen aber auch dem Aufbau der Unfallchi­rurgie in Serabu zugutekommen. Die steht vor großen Herausforderungen, weil die Zahl der Motorradunfälle stark zugenommen hat. Grund dafür ist ein verstärkter Motorradverkehr.

Gefährliche Hindernisse

In der Regenzeit entstehen tückische Schlaglöcher, die gerade für Motorradfahrer schlimme Folgen haben können. Wurden Brüche bislang nur geschient, wurde nun begonnen, mit externen Fixateuren zu arbeiten. Für die Anwendung dieser Hilfsmittel wurden zehn Gesundheitshelfer vor Ort ausgebildet. Zwei von ihnen konnten jetzt fest angestellt werden. Sie leiten künftig die Unfallchirurgie, sodass diese Abteilung nicht mehr auf die German Doctors angewiesen sein wird.

Uli Bauer schilderte den Notstand in Sierra Leone mit Worten, die betroffen machten. Als er jüngst dort war, sind allein 20 Kinder in einer Woche – meist an Malariainfektionen – gestorben. Mit kritischem Blick auf Horst Seehofer, der die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet hatte, meinte Bauer: „Die Mutter aller Probleme ist nicht die Migration, sondern die Überbevölkerung.“ Diese könne aber nur zurückgehen, wenn es gelinge, die Kindersterblichkeit zurückzudrängen. Denn Kinder würden in Afrika meist die einzige soziale Absicherung darstellen. Studien belegten, dass dort, wo Menschen davon ausgehen können, dass ihre Kinder das Erwachsenenalter erreichen, auch die Geburtenrate zurückgehe.

Aufgelockert wurde der Abend durch Gesangsbeiträge eines jungen Afrikaners, der in Gaildorf lebt, und afrikanisches Essen.