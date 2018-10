Kirche Mit spitzer Feder gegen raue Sitten

Next

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Wie ein Rohrspatz schimpft und flucht der Heimwerker, der mit dem Hammer anstatt des anvisierten Nagels den Daumen seiner linken Hand getroffen hat. Wäre das anno 1638 passiert, den Fluchenden hätte sich der damalige Gaildorfer Pfarrer, Superintendent Georg Albrecht (1601-1647, Bild), gleich zur Brust genommen. Denn was der ranghöchste protestantische Geistliche im Limpurger Land nicht ausstehen konnte, war das Fluchen.

Damals, mitten im Dreißigjährigen Krieg, quälte den Kirchenmann die „gottferne Sittenlosigkeit der Menschen“, wie es der Gaildorfer Heimatforscher Hans König (1936-2017) in einem Aufsatz über Albrecht einmal formulierte. Das Limpurger Land war ausgeplündert und teilweise entvölkert, viele Menschen hatten den Glauben an Gott verloren.

In vielen Auflagen gedruckt

Dagegen anzukämpfen, hatte sich Pfarrer Albrecht auf die Fahnen geschrieben. In seinen Predigten geißelte er die rauer gewordenen Sitten in Stadt und Land – und er schickte sich an, seine Gedanken zu publizieren. Eben im Jahr 1638 ließ er das Werk aus seiner Feder drucken und verbreiten – das „Fluch ABC“ mit dem Untertitel „Christlicher Theologischer Bericht von dem grausamen Fluchen und Gotteslästern“.

Gewidmet war das 220 Seiten starke Buch „der letzten ungezogenen Welt, sonderlich allen evangelischen Pfarrgemeinden limpurgischer Herrschaft zum gebührenden Abscheuen und Schrecken“ – es wurde zum Bestseller in deutschen Landen. Immer wieder musste es neu gedruckt werden. Die letzte bekannte Ausgabe erschien 1691, also Jahrzehnte nach Albrechts Tod, im Verlag Gottfried Kettners in Dresden.

Im Vorwort zur ersten Ausgabe geht Pfarrer Albrecht mit seinen Schäfchen hart ins Gericht. Unter ihnen sei „keiner, der nicht fluche, auch nicht einer!“ Verloren gab er jedoch die Menschen im Limpurger Land nicht: Er übergebe, schreibt er, „hiermit Euch, geliebte Gaildorfer, dieses Fluch ABC in bester Form, väterlich und treuherzig bittend und ermahnend“.

Mit vielen Bibelzitaten angereichert, hält Georg Albrecht ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Fluchen und Gotteslästerei, merkt zu jedem alphabetisch geordneten Begriff an, was Fluchen bedeutet – von der „Armen Seele“ über den „Donner“ und das „Sakrament“ bis hin zu „Tod“ und „Zeichen“. Er begründet die „Bösartigkeit von Flüchen und deren Verwerflichkeit“.

Mit einer Warnung versehen

Seine Schrift endet mit einem Appell an alle Gläubigen Gaildorfs und des Limpurger Landes, sie mögen das Fluchen lassen – das, so Albrecht, „wäre meines Herzens größte Freud, die höchste Ehr und Wohltat so mir von meinen Schäflein widerfahren könnte. Liebe Pfarrkinder, ich habe euch lieb gewonnen wie ein Vater seine Kinder“.

Wer nun in der 1691er-Auflage schmökert, wird schnell mit einer eindeutigen, makabren Darstellung konfrontiert: Ein Holzschnitt, von einem unbekannten Künstler gefertigt und ohne jeglichen Kommentar versehen, zeigt, wie ein Scharfrichter dabei ist, einem Gotteslästerer die Zunge herauszuschneiden. Zwei Soldaten und (vermutlich) der Landesherr beobachten die grausame Vollstreckung des Urteils.

Eine Warnung an alle, die fluchen und deshalb mit einer strengen Bestrafung zu rechnen haben. Im Limpurger Land freilich ist kein Fall bekannt, der auf diese Weise geahndet wurde. Im 17. und 18. Jahrhundert mussten Lästermäuler jedoch mit einer nicht selten hohen Geldstrafe rechnen – oder einer Kirchenbuße. Die verdonnerte den Sünder dazu, während des gesamten Gottesdienstes ausschließlich zu knien.

Angst vor dem Teufel

Warum Georg Albrecht massiv gegen das Fluchen vorging, schildert er im Vorwort seines Buches – mit einem nicht ganz uneigennützigen Hinweis auf den Evangelisten Matthäus: „Welcher Prediger nicht strafft Sünde, der muß mit fremdden Sünden zum Teuffel fahren!“

Info Das „Fluch ABC“ von Georg Albrecht gibt es in Forschungsbibliotheken, mit etwas Glück auch in gut sortierten Antiquariaten. Am bequemsten ist es, das Werk online zu lesen: Die Ausgabe des Jahres 1691 gibt es über Google-Books im Internet, die Ausgabe 1641 unter www.digitale-sammlungen.de.