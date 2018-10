Kabarett in Kirchenkirnberg „Dui do on de sell“ auf der Bühne

„Dui do on de sell“ auf der Bühne

Kirchenkirnberg / Elisabeth Klaper

Auf gut schwäbisch: Das Powerfrauen-Duo „Dui do on de sell“ nimmt beim Kirchenkirnberger Kabarettabend sich selbst und die Männer aufs Korn.

Ein grandioses Feuerwerk frecher Pointen brennen Petra Binder und Doris Reichenauer als „Dui do on de Sell“ ab. Sympathisch schwäbisch und authentisch und emotional direkt treten die Vollblut-Künstlerinnen auf. Jede hat ihren eigenen Humor und Charakter und betrachtet die Welt aus ihrer individuellen Perspektive. Darum sind sie sich auch nicht immer einig. Seit 2002 sorgen die früheren Amateur-Schauspielerinnen der Stuttgarter Mundartbühne „Stäffelesrutscher“ für Furore im Ländle. Auch in der ausverkauften Kirchenkirnberger Gemeindehalle kommen sie bestens an.

Ihr Programm zum Thema „Wechseljahre“ ist ein raffinierter, origineller Mix aus warmherzig betrachteten Erlebnissen und Begebenheiten aus dem wirklichen Leben und spitzfindig-satirischen Beobachtungen aktueller Trends und Gesellschaftsentwicklungen. „Wir laufen wachsam durchs Leben, so entdecken wir im Alltag die besten Geschichten“, betont Doris Reichenauer. Ihre Ideen und Inspirationen bekämen sie „aus verschiedenen Quellen“: aus dem Familienkreis, von Freunden und Bekannten, aber auch von unbekannten „Leuten, die einem was Interessantes erzählen“.

„Nicht alles, aber das meiste, das wir auf der Bühne erzählen, entspricht der Wahrheit“, betonen die in Liebesdingen und Beziehungskisten enorm erfahrenen Frauen mit Herz, Köpfchen und „Schwertgosch“. Gemeinsam inszenieren sie typische zwischenmenschliche Situationen. Hinzu kommen je nach Reaktion des Publikums spontane, improvisierte Elemente – etwa wenn Doris im Publikum potenzielle neue Gefährten entdeckt.

Wechseljahre und Männer sind die Hauptthemen. „Männer hen au Wechseljahre“, meint Petra, doch Doris kontert: „Quatsch, die kommet aus der Pubertät gar net raus.“ Ab 40 bekämen sie Panik und wollten wieder fit sein und den jungen Frauen gefallen. Blöd nur, dass junge Frauen „alte Männer“ bevorzugen, wenn’s ums Kinderkriegen geht: „Die müsset nachts eh raus.“

Um sich einen Traummann zu angeln, müssen reifere Frauen daher einiges tun. So hat Petra einen Schönheitschirurgen aufgesucht, um sich über „Bodylifting“ zu informieren, wobei der Doktor sich jedoch als „Änderungsschneider“ entpuppte.

Doris will sich einen gutaussehenden, „haarigen Holzfällertypen“ in den besten Jahren „in freier Wildbahn“ angeln. Petra nutzt dagegen die Möglichkeiten des Internets zur Partnersuche und fokussiert sich auf die „inneren Werte“, die im Alter zählen, darum müsse ihr Traummann „gescheit sei“.

Beide bedauern auch sehr, bei einem kurzen Ausflug in den Ort nicht fündig geworden zu sein, auch weil die richtig tollen Typen leider schon „versklavt“, sprich vergeben, oder schwul seien. Und als der Jubel verklingt, geben sie als Zugabe noch eine Kostprobe aus ihrem neuen Programm „Reg me net uff“.