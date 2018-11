Geselligkeit Mit Liedern den Advent beginnen

Gaildorf / Daniel Kuhn

Zur Einstimmung auf die Adventszeit laden die Altdorfer Sing- und Spielgemeinschaft, die Evangelische Kirchengemeinde Eutendorf-Ottendorf und die Stadt Gaildorf für Sonntag, 2. Dezember, zu einem gemütlichen und besinnlichen Adventsnachmittag ab 14 Uhr in die Hohbühlhalle ein. Bei Kaffee und Kuchen, Brezeln und Getränken wollen die Sängerinnen und Sänger der Altdorfer Sing- und Spielgemeinschaft und des Kirchenchors Eutendorf die Besucher unterhalten. Auch die Kinder vom Kindergarten Großaltdorf wollen es sich nicht nehmen lassen, ihren neuesten Tanz und ein paar Lieder vorzustellen. Da der Vereinsraum in Großaltdorf nicht mehr zur Verfügung steht, wird in diesem Jahr ein gemeinsamer Adventsnachmittag mit den über 70-jährigen Bürgerinnen und Bürger aus Groß- und Kleinaltdorf, Hägenau, Spöck, Ottendorf, Eutendorf und Winzenweiler in der Hohbühl­halle in Eutendorf stattfinden. Um das Kommen zu erleichtern, wird ein kostenloser Bus in die Teil­orte fahren, um die Bürgerinnen und Bürger zur Hohbühlhalle zu bringen und gegen Abend wieder nach Hause zu fahren.

Info Die Abfahrtszeiten: Bushaltestelle Kleinaltdorf, 13.25 Uhr; Bushaltestelle Hägenau, 13.28 Uhr; Bushaltestelle Spöck, 13.30 Uhr; Bushaltestelle Ottendorf, 13.35 Uhr; Bushaltestelle Eutendorf, 13.40 Uhr. Rückfahrt gegen 16.30 Uhr.