Gaildorf Auf den Spuren der Schwabenhymne

Gaildorf / Richard Färber

Michaela Köhler und Boris Fritz spielen die Kerners beim Jubiläumsspaziergang durch Gaildorf. Und das nächste Historienspektakel wird auch schon vorbereitet.

Seinen Uhland hat der Kerner natürlich drauf. In der Friedhofstraße, Blick auf den Hausberg, zitiert er „Der Schenk von Limburg“, alle zwölf Strophen, und ohne einen Blick ins mitgebrachte Büchlein zu werfen. Solche Ideen habe er mit dem Uhland auf dem Kirgel „da oba ghett“, sagt er dann zum Rickele, das unter seiner Witwe-Bolte-Haube fürchterlich schwitzen muss.

Solche Ideen? Balladen. Gereimte Geschichten, gereimte Geschichte. Die Uhlandsche vom sportlichen Individualisten „zu Limburg auf der Veste“ und Kerners Ballade vom „reichsten Fürst“, die, weil die Württemberger und ihr Graf Eberhard darin gar zu sympathisch erscheinen, zur Hymne der Württemberger wurde. Vor 200 Jahren wurde sie erstmals veröffentlicht, und das ist auch der Grund für die Wiederkehr von Justinus und Rickele an diesem sonnigen Samstagnachmittag in der Stadt der Schenken, die auch eine Kerner-Stadt ist.

Prescher-Darsteller schaut zu

Boris Fritz, Stadtführer in der Kernerstadt Welzheim, spielt den Justinus Kerner, die Kerner-Nachfahrin Michaela Köhler, Gästeführerin, Naturparkführerin und Limes-Cicerona, dessen Gattin Friederike. Vor drei Jahren, 200 Jahre nach dem realen Ereignis, haben sie in diesen Rollen den Kerner-Umzug von Welzheim nach Gaildorf angeführt.

Und noch ein Wiedergänger ist am Samstag dabei, dieses Mal allerdings als Zaungast ohne Rolle: Siegbert Müller, Gästeführer und Laienschauspieler aus der Kernerstadt Weinsberg, wo Kerner einst sein endgültiges Zuhause gefunden hatte. Beim Umzug 2015 spielte Müller den Pfarrer und Historiker Heinrich Prescher.

Mit dem Umzug, der Tausende auf die Straßen lockte, ist dieser Schwabenhymnen-Jubiläumsspaziergang freilich nicht zu vergleichen. 20 Leute hatten sich angemeldet, am Ende sind es etwa doppelt so viele, Gaildorfer vor allem, aber auch neugierige Alfdorfer, Kirchenkirnberger, Fichtenberger und Stuttgarter. Und am Schluss, im Hof des Alten Schlosses, stößt dann noch der Gaildorfer Liederkranz dazu, um gemeinsam mit den Spaziergängern dem von der Stadtkapelle intonierten Gaildorfer Marsch zu lauschen und im Anschluss die Hymne zu schmettern: „Preisend mit viel schönen Reden …“ Danach gibt’s im Dürnitz-Saal Kaffee, Kuchen und Torten.

„Interessehalber“ ist Thomas Fietz dabei. Der IT-Mann stammt aus Dresden, arbeitet im Haller Diak und lebt – „ich hab’s nicht so mit Städten“ – seit neun Jahren in Bröckingen. Über Kerner wisse er nicht viel, sagt er, aber die Ankündigung habe ihn neugierig gemacht. Jetzt kann er was lernen. Denn es geht nicht nur um Hymnen und Balladen, sondern auch um die Geschichte Gaildorfs und um das hiesige Wirken des Dichterarztes.

Und weil sich die Stadt seit Kerners Zeiten massiv verändert hat, kommt’s zu lustigen Anachronismen: Das im Krieg zerstörte Pücklersche Schloss muss man sich halt wieder herdenken, das Neue Schloss im Stadtpark am besten übersehen und die zugig-kalte „Bruchbude“ voller Mäuse, in der die Kerners einst zur Miete wohnten, sieht heute neu, gemütlich und wohl beheizt aus. Auch Fritz grinst beim Schimpfen. Den Schlenker von der Kerner-Schrift „Das Wildbad“ zum gescheiterten Kur-Projekt des Dr. Heinrich Moesner hingegen kriegt er meisterlich hin: „I han da oba a Plätzle gsä“, sagt er im Stadtpark zum Rickele, „des wär’ wunderbar für ein Kaltwassersanatorium“.

In der Friedhofstraße geht’s nicht nur um Uhland, sondern auch um einen Bandwurm, und am Siechenhaus um die Entdeckung des Botulinumtoxins im Wurstsalat, medizinische Selbstversuche, die Aufgaben eines Amtsarztes und die Blutwurz-

Therapie, praktisch angewandt in Form eines kleines Umtrunks. Und auf dem Weg zum Brandenburger Törle, das, wie das Rickele weiß, so heißt, weil die Gaildorfer nach der Schenken-Zeit ums Haar preußisch geworden wären, erfährt man dann noch vom kropfigen Annesybele: Als sie das Zeitliche gesegnet hatte, trennte ihr Bruder den Kopf ab und überbrachte ihn feierlich dem Kerner zum Forschen.

Unfreundlich und mürrisch

Der war übrigens nicht richtig gerne in Gaildorf. „Unfreundliche und mürrische Leute“ hat Kerner an dem Ort vorgefunden, an dem er, mutmaßlich eine bessere Zukunft vor Augen, seinen Lobgesang auf die treu und aufrecht gesonnenen Württemberger schrieb. „Kretinismus“ und „die viele Kröpf“, zitiert Fritz und guckt dabei ein wenig unbehaglich. Als er vom Siechtum des Weinsberger Amtsarztes erfuhr, schickte Kerner jedenfalls eine Initiativbewerbung, wie man heute sagen würde.

Nächstes Jahr vor zweihundert Jahren war der Umzug und damit begann eine Ära, die Weinsberg, so Siegert Müller, den Ruf eines „schwäbischen Weimar“ einbringen würde. Das Jubiläumsspektakel, versichert Michaela Köhler, sei bereits organisiert. Im nächsten Jahr werden die Kerners also wieder nach Gaildorf kommen – dieses Mal, um Abschied zu nehmen.