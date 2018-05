Gewalt Mit einem Messer zugestochen

Ostalbkreis / rs

Bereits in der Nacht zum Dienstag, gegen 0.30 Uhr, hat ein Passant in Aalen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen beobachtet und daraufhin die Polizei alarmiert. Da eine der beiden Personen laut Beschreibung eine „blutende Verletzung“ hatte, verständigte die Polizei auch den Rettungsdienst. Nach Auskunft des Arztes, der die Erstversorgung vor Ort in der Gartenstraße einleitete, handelte es sich bei der Verletzung des 33-jährigen Mannes um eine Stichwunde, die anschließend im Krankenhaus operativ versorgt werden musste.

Patronenhülsen gefunden

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Allerdings meldete sich im Lauf des Tages ein Tatverdächtiger bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 44-jährigen Mann aus einem Nachbarkreis aufgenommen. Vor Ort entdeckten die Fahnder zwei Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, welche die Auseinandersetzung an der Ecke Gartenstraße/Aalstraße beobachteten oder Schüsse hörten und kurz darauf jemanden vom Tatort flüchten sahen, sich unter Telefon 0 73 61 / 58 00 zu melden.