Oktoberfest Mit allen Wiesn- und Wasenwassern gewaschen

Gaildorf / Richard Färber

In München herrscht seit Sonntag wieder Ruhe, in Gaildorf geht’s erst noch los: Am kommenden Samstag, 13. Oktober, wird in der Körhalle das Oktoberfest gefeiert – und allein was den Bierpreis betrifft, stecken die Gaildorfer ihre großen Brüder in München und Stuttgart locker in die Tasche. 7,70 Euro kostet die Maß. Zum Vergleich: Auf dem Münchner Oktoberfest waren stramme 11,50 Euro fällig.

Aber auch stimmungsmäßig kann diese Fete, der viele Leute entgegenfiebern, problemlos mithalten: Dafür sorgen schon die Bands, die dort auf der Bühne stehen. Heuer werden es wieder die „Partyräuber“ sein, eine mit allen Wiesn- und Wasenwassern gewaschene Truppe, die ein Bierzelt, in diesem Fall die Körhalle, im Nullkommanix auf die Beine bringt.

Profifotograf auf Dirndljagd

Und natürlich wird auch wieder nach der Dirndlkönigin gesucht. Der Wettbewerb wird von der Rundschau durchgeführt, die dafür eigens den Profifotografen Peer Hahn nach Gaildorf holt. Er lichtet die Dirndlträgerinnen, die am Wettbewerb teilnehmen möchten, professionell ab. Die Dirndlkönigin wird dann wieder online gewählt.

Sie, die Zweit- und die Drittplatzierte dürfen sich auch über wertvolle Preise freuen: Die Dirndlkönigin selbst erhält ein professionelles Fotoshooting bei Peer Hahn im Wert von 800 Euro; die Vizekönigin einen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro bei „Trachtengaudi“ und die Drittplatzierte einen Einkaufsgutschein im Wert von 75 Euro bei Petite Woman.

Die Wahl der Dirndlkönigin gehört bereits seit acht Jahren dazu, das Oktoberfest selbst wurde im Jahr 2009 erstmals gefeiert. Zuvor hatten Mario App, Ulrich Maier und Ewald Rohr, deren Geschäftsidee auf der Überzeugung beruht, dass die Gaildorfer gute Partys brauchen, als Fetenvolk alle möglichen Motto-Feste organisiert. Und weil sich ihre Geschäftsidee von Fete zu Fete bestätigte, stand am Schluss die ultimative Party im Kalender: das Gaildorfer Oktoberfest.

Anfangs wurde noch, durchaus mit Erfolg, an zwei Tagen gefeiert, ein Mal reservierte man einen Tag auch für ein Kabarett-Festival mit gleich mehreren Auftritten, das aber nicht den erwarteten Erfolg brachte. Danach wurde das Oktoberfest auf einen Tag konzentriert. Auch in diesem Jahr wird in der oktoberfestmäßig dekorierten Körhalle nur einen Tag lang gefeiert.

Fetenvolk spendet dem TSV

Das Fetenvolk ist übrigens ein TSV-Gewächs. App, Maier und Rohr hatten als Partyveranstalter begonnen, um die Kasse der Aktiven zu füllen. Aus Steuergründen – die Umsätze solcher Veranstaltungen sind schließlich nicht von Pappe – entschieden sie dann, eine GbR zu gründen und den TSV mit Spenden zu beglücken. Mitglieder des Sportvereins helfen deshalb bei den Oktoberfesten auch fleißig mit.

