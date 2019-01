Baugebiet Mit 300 Unterschriften gegen die Auchthalde

Richard Färber

Unterm Viechberg, unmittelbar hinterm Friedhof und kurz vor der Minicar-Rennstrecke liegt das Fichtenberger Baugebiet Auchthalde. Auf 2,8 Hektar gibt’s dort Platz für 46 Bauplätze. Ein Streifen im Süden ist bereits erschlossen; die Möglichkeit dazu hatte sich ergeben, als die neue Straße gebaut wurde, die nötig wurde, damit der Bahnübergang in der Rathausstraße abgeräumt werden konnte. Der Rest stünde nun eigentlich zur Erschließung an, allerdings gehen jetzt die Fichtenberger auf die Barrikaden: Am Donnerstag wurde ein Bürgerbegehren mit rund 300 Unterschriften eingereicht. Ziel ist die Auflösung des 2006 beschlossenen Bebauungsplanes.

„Unser letztes Kleinod“

Die in der Heimatforschung sehr aktive Birgit Bayer hat das Schreiben unterzeichnet und in die Wege geleitet. Sie gehe viel laufen, sagt sie, und werde oft auf das geplante Baugebiet angesprochen: „Die Leute wollen das nicht.“ Es handle sich um „unser letztes Kleinod“, schreibt sie in ihrer „Stellungnahme zur Durchführung des Antrages für ein Bürgerbegehren“, die dem Gemeinderat am Freitagabend vorgelegt wurde: „Wir sehen auf satte Wiesen und Äcker, auf liegendes Heu in den Sommermonaten, wir sehen auf eingepferchte Schafe unseres Wanderschäfers, wenn er hier im Ort ist. Wir sehen auf viele Erholungssuchende, die den ebenen Weg schätzen und in ein noch intaktes Idyll blicken.“

Die Debatte wird nicht zum ersten Mal geführt. Bereits 2001 war versucht worden, das Baugebiet zu verhindern. Damals lagen dem Gemeinderat acht Bürgeranträge vor. Sie zielten darauf ab, die Auchthalde als „wichtige Angelegenheit“ in die Hauptsatzung aufzunehmen, also einen Bürgerentscheid durchzuführen. Dafür fand sich keine Mehrheit.

Die braucht’s jetzt gar nicht. In der Gemeindeordnung des Landes ist festgelegt, dass ein Bürgerbegehren von mindestens sieben Prozent der Bürgerinnen und Bürger unterzeichnet sein muss, und diese Zahl dürfte Birgit Bayer locker erreicht haben. Viele Unterschriften habe sie privat erhalten, sagt sie, die Listen waren zudem ausgelegt.

Als zweite Vertrauensperson hat sie Anette Fritz-Grüninger gewonnen. Als weitere Unterstützer nennt Bayer den Architekten Volker Diederich, der ihr auch bei der Vorbereitung der anstehenden Bürgerversammlung helfen werde, und die Gemeinderäte Bianca Weiss, Uli Braxmaier, Wolfgang Fritz und Mario Rieger.

„Die Bürger sollen entscheiden, ob sie das Baugebiet haben wollen oder nicht“, erklärte Bayer am Freitag im Gemeinderat. Ihre schriftliche Stellungnahme, die keine Frage enthielt, die den rechtlichen Vorgaben gerecht worden wäre, wurde dann entsprechend präzisiert. Mit der Abstimmung können nun endgültig klare Verhältnisse geschaffen werden: Soll der Bebauungsplan aufgelöst werden oder nicht?

Die Argumente, die nun ausgetauscht werden, sind im Wesentlichen die gleichen wie bei den ersten Diskussionen vor knapp 20 Jahren. Die Gegner kritisieren Bodenversiegelung und Flächenverbrauch, den unwiederbringlichen Verlust einmaliger Landschaften; die Befürworter wollen Wachstum ermöglichen und die Entwicklungspotenziale der Gemeinde ausschöpfen. Viel gibt’s da nicht mehr: Die Regionalplanung sieht keine weiteren Baugebiete mehr für Fichtenberg vor.

Was die Bebauung denn bringen solle, fragte Bayer im Gemeinderat. Stabilität, erwiderte Miola, den Erhalt von Infrastruktureinrichtungen wie Schule und Kindergarten. Er widersprach auch der Darstellung, dass Neubaugebiete zur Abwanderung aus dem Dorfkern führten. Die Gemeinde betreibe seit Jahren ein Flächenmanagement und sei über die Wohnraumkapazitäten bestens im Bilde. Und die Nachfrage sei so stark, dass mittlerweile keine Bauplätze mehr an Auswärtige verkauft werden (wir berichteten). Leer stehende Häuser oder Wohnungen, die verkauft oder vermietet werden könnten, gebe es nicht; der Markt sei leer gefegt. Auch im privaten Bereich, wo die Gemeinde keinen Einfluss habe, herrsche enorme Bewegung.

Bürgerversammlung geplant

Spätestens in zwei Monaten muss über die Zulässigkeit des Bürgerentscheids entschieden sein. Die Unterlagen und Unterschriften werden jetzt vom Landratsamt geprüft und dem Gemeinderat in der Februar-, spätestens in der Märzsitzung vorgelegt. Die kommenden Gemeinderatssitzungen, kündigte Miola an, würden, sofern die Auchthalde auf der Tagesordnung stehe, grundsätzlich in der Gemeindehalle abgehalten. Dort soll dann auch eine Bürgerversammlung stattfinden. Die Verwaltung, sagte Miola am Freitag mit Verweis auf die anstehende Kommunalwahl, habe zwar eine Meinung, aber nur eine Stimme. Für die politische Willensbildung seien die Listen zuständig.