Alltagskultur Miniaturläden und Dampfmaschinen

Gschwend / Peter Biernat

Zur langjährigem Tradition des Heimatmuseums in Horlachen gehört es, zu Weihnachten eine Ausstellung mit Modellen und Spielsachen zu präsentieren. In diesem Jahr werden am Sonntag, 2. Dezember, Miniaturläden und Dampfmaschinen in der Weihnachtsausstellung vorgestellt. Die Welt der Miniaturkaufläden ist die Spezialität von Helmut Altmann aus Alfdorf. Er ist durch seine Mitarbeit in mehreren Museen bekannt.

Die Besucher können in eine Welt eintauchen, als Waren und Geld noch über den Tresen gingen. Man meint, bei den Torten in der Konditorei, den Salatköpfchen im Gemüseladen oder den Würsten beim Metzger die Ladenglocke klingeln zu hören. Vom Gehäuse bis zu den Waren mit vielen Details ist alles von Hand gefertigt.

Für die technisch interessierten Besucher werden Miniaturdampfmaschinen und technisches Spielzeug gezeigt. Als James Watt 1778 die erste verwendbare Dampfmaschine baute, läutete er damit das Industriezeitalter ein. Deshalb ist es immer wieder faszinierend, diese kleinen Nachbauten in Aktion zu erleben.

Wenn sich das Karussell dreht oder die Bohrmaschine läuft, bekommen kleine und große Besucher glänzende Augen. Zu diesem Thema hat ein passionierter Sammler, ein weiteres Mitglied des Heimat- und Geschichtsvereins Gschwend und Umgebung, etliche Modelle beigesteuert.

Info Das Heimatmuseum im Gschwender Teilort Horlachen ist jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die diesjährige Weihnachtsausstellung kann am 2. Dezember, am 6. Januar und am 3. Februar besucht werden. Im Museumscafé können die Besucher bei Kaffee, Getränken und selbst gebackenem Kuchen eine kleine Rast einlegen.