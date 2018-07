Abtsgmünd Mini-Regatta, Fußball und Musik

Abtsgmünd / swp

In Abtsgmünd wird drei Tage lang gefeiert. Viele Gruppen sind beteiligt. Start ist am Freitag, 13. Juli.

Mitten im Sommer miteinander feiern – das ist das Ziel des dreitägigen Mit-Sommer-Festes vom 13. bis 15. Juli. Vereine, Musik-, Tanz- und Sportgruppen sowie die Schulen und Kindergärten haben sich ins Zeug gelegt, um ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. Die WM-Spiele um Platz 3 sowie das WM-Finale werden auf Großbildleinwand übertragen.

Das Fest startet am Freitag mit der Mini-Regatta des Abtsgmünder Gewerbe- und Handelsvereins. Ab 17 Uhr können die bunten Schiffe auf dem Rathausplatz gekauft werden. Um 19 Uhr werden die Fußball-Flöße im Hallgarten zu Wasser gelassen. Jedes Kind, das im Fußballtrikot erscheint, darf sich über einen Eisgutschein freuen.

Am Samstag wird um 10 Uhr der Flohmarkt der Friedrich-von-Keller-Schule eröffnet. Am Nachmittag startet das Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Co. auf dem Rathausplatz.

Wie viele Schläge Bürgermeister Armin Kiemel braucht, zeigt sich um 15 Uhr beim Fassanstich. Nach der WM-Übertragung geht es auf der Bühne weiter mit den Ladykrachern vom TSV Dewangen und der Tanzgruppe Abts­gmünd International.

Feuerwerk über Abtsgmünd

Den Abend können die Besucher gemütlich auf dem Rathausplatz mit den Geschwistern Popp aus Dischingen ausklingen lassen oder aber zur Zehntscheuer wechseln. Dort steigt die Party mit der Alpenrock-Band „Lausbuam“. Der Eintritt ist frei. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlt außerdem ein Feuerwerk am Abtsgmünder Nachthimmel.

Am Sonntag dürfen sich Besucher ab 10 Uhr auf die Oldtimer des MSC Abtsgmünd an der Zehntscheuer freuen. Parallel ist in der Bibliothek der Malwettbewerb „Oldtimer“ ausgestellt. Wer den Malwettbewerb gewinnt, wird um 11 Uhr bekannt gegeben und vom Kinderchor Lollipop des Liederkranzes Abtsgmünd begleitet. Welches reale Fahrzeug das schönste ist, das bewertet das Publikum. Das Ergebnis wird um 15.30 Uhr bei der Oldtimer-Siegerehrung auf dem Rathausplatz verkündet. Dort präsentieren die Abtsgmünder Vereine und Gruppen bereits ab 11 Uhr wieder ein buntes Programm.

Für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist beim Kinderprogramm gesorgt. Dieses findet samstags und sonntags jeweils von 14 bis 16 Uhr am Rathaus statt. Weitere Infos auf der Internetseite der Gemeinde Abts­gmünd: www.abtsgmuend.de.