Oberrot Millionen von Euro fließen in Kinderbetreuung

Oberrot / Brigitte Hofmann

Oberrot wächst. Das ist einerseits erfreulich, zieht aber gleichzeitig die Schaffung von neuen Betreuungsplätzen in den Kindergärten nach sich – und das kostet viel Geld.

Eine angenehme Aufgabe hatte Bürgermeister Daniel Bullinger gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung zu erledigen. Im Auftrag der DRK-Verbände händigte er die Ehrenzeichen für vielfaches Blutspenden an die Spender aus und bedankte sich zudem mit dem wunderschön bebilderten Jahreskalender der Gemeinde. Roland Adolf hat bereits 50 Mal in seinem Leben Blut gespendet, Ewald Wurst 51 Mal. Michael Schramm, der entschuldigt fehlte, hat es sogar auf 75 gebracht. Mit zehn Spenden ist Sabrina Hübner zumindest auf dem Weg dorthin. Bullinger hob hervor, wie wichtig dieses Engagement sei, um Menschenleben zu retten.

Spannendster Tagesordnungspunkt war die neueste Erhebung der Geburtenzahlen, die sich auf die Zahl der Betreuungsplätze in den Kindergärten und nicht zuletzt auf den Gemeindehaushalt in großem Maße auswirkt. „Kindergärten und Kinderkrippe halten uns in Atem“, meinte Bullinger, was andererseits aber erfreulich sei.

Die Zahlen von Februar, die den seitherigen Planungen zugrunde lagen, wurden anhand der bis Ende Oktober vorliegenden Kinder- und Geburtenzahlen nochmals aktualisiert. Dabei stellte sich heraus, dass alles Geplante nicht ausreicht und weiterer Handlungsbedarf besteht, zumal parallel die Erschließung des neuen Baugebiets entlang der Straße nach Hohenhardtsweiler in Arbeit ist. Die Nachfrage nach Ganztagesplätzen nehme deutlich zu, bekräftigte Kämmerin Petra Walch, was die Schaffung von weiteren Krippenplätzen und zusätzlichen Ü-3-Plätzen rechtfertige. Laut Statistik hat sich die Zahl von 19 Geburten im Jahr 2015 fast verdoppelt. Bis Ende Oktober 2018 wurden bereits 32 Kinder geboren. Gerechnet wird mit 34.

Architekt Lorenz Kraft aus Schwäbisch Hall, der an der Erweiterung des Regenbogen-Kindergartens arbeitet und kürzlich auch den Zuschlag für den Anbau am Kindergarten Pusteblume erhielt, war in der Sitzung anwesend. Er bedankte sich für die Mehrfachbeauftragung und erläuterte seine überarbeiteten Skizzen.

Die Schaffung von Räumen für eine zweite Krippengruppe und eine dritte Ü-3-Gruppe am Standort Pusteblume ziehe auch den Bau von weiteren Personal­räumen nach sich, erklärte er. Die Kosten für die Baumaßnahmen im Kindergarten Regenbogen belaufen sich auf rund 500.000 Euro, wobei nur mit geringen Zuschüssen zu rechnen ist. Die Baukosten für die Schaffung von weiteren Krippenplätzen am Standort Pusteblume sind mit 1,75 Millionen Euro beziffert, wobei mit einem Eigenanteil von rund 1,5 Millionen zu rechnen ist. Die Kosten für die Unterbringung einer dritten Ü-3-Gruppe sind darin nicht enthalten.

Diese Zahlen ließen doch einige Sorgenfalten in den Reihen der Gemeinderäte erkennen. Das sei eine Pflichtaufgabe, aber auch ein positives Zeichen für die Gemeinde, wertete Daniel Bullinger diese Entwicklung.

Das könnte dich auch interessieren: