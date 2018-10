Musik Meldodien von Strauß bis Santana

Gaildorf / swp

Das Jugendorchester der Stadtkapelle eröffnet in bewährter Weise das Herbstkonzert. Es beginnt um 18 Uhr. Florian Brandt dirigiert die Nachwuchsmusiker. Er studiert seit Wochen neue, anspruchsvolle Titel mit dem Jugendorchester ein, teilt die Stadtkapelle in ihrer Einladung mit. Brandt freue sich mit den jungen Musikern darauf, diese am Herbstkonzert dem Publikum präsentieren zu dürfen. Die Stadtkapelle kooperiert mit der Parkschule und unterrichtet dort eine Bläserklasse.

Im zweiten Teil des Herbstkonzerts nimmt dann Hans Kriso als Stadtkapellmeister vor dem Dirigentenpult seinen Platz ein. Er hat in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Konzertprogramm zusammengestellt. Bei Werken von Strauß, Dvoràk, Santana oder Humperdinck wird jeder Zuhörer auf seine Kosten kommen, hofft der Gastgeber. Saalöffnung ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Spende wird gerne gesehen.