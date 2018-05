Politik Mehr Fragezeichen als Impulse

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Wie kriegen wir das hin, die Menschen wieder zu erreichen?“ Nicht nur die stellvertretende Kreisvorsitzende Annette Sawade, auch die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Gaildorf/Limpurger Land stellten sich diese Frage. Ideen, wie sich das Profil der Sozialdemokraten schärfen ließe, um besser wahrgenommen zu werden, kamen bei der Hauptversammlung im Gaildorfer „Löwen“ zwar schon auf den Tisch. Doch man ist sich auch im Klaren, dass der Weg von der Basis nach Berlin ein weiter ist.

Alle, die sich zu Wort meldeten, hätten die SPD lieber in der Opposition gesehen. Die Kritik an der eigenen Partei fiel ziemlich deutlich aus. Ihr fehle der Mut, Standpunkte klar zu vertreten und durchzusetzen, hieß es. Da würde nur geredet, aber es passiere nichts. Integration der Flüchtlinge, Ängste der Bürger oder Arbeit 4.0 im Zuge der Digitalisierung seien Themen, die nicht aufgegriffen würden. Auf der anderen Seite sehe man Bürger, die sich nur noch um ihre eigenen Belange kümmerten. Andreas Vogt moderierte die Diskussion und schloss mit der Erkenntnis, dass man eher Fragezeichen setzen als Impulse weitergeben könne.

Ortsvereinsvorsitzender Karl Eichele durfte, kaum dass er die Sitzung eröffnet hatte, Komplimente entgegennehmen. Mit großem Engagement und einer Engelsgeduld führe er den Verein, sagte Annette Sawade, die nach seiner Wiederwahl die erste Gratulantin war. Uwe Tettenborn wurde als stellvertretender Vorsitzender und Markus Tiebl als Kassier bestätigt. Die Kasse prüfen Thomas Frank und Andreas Gabriel. Dass sich neben Rainer Hasenmaier mit Sabrina Keit, Christian Schönemann und Lutz Passon neues Personal in die Riege der Beisitzer einreiht, löste Freude aus. Sabrina Keit ist gerade auf dem Weg zurück in ihre Heimat. Als Delegierte für die Kreisversammlungen stehen Uwe Tettenborn, Karl Eichele, Sabrina Keit, Christian Schönemann und als Ersatzmann Thomas Frank zur Verfügung. Bedauert wurde, dass der bisherige stellvertretende Vorsitzende Andreas Vogt eine neue berufliche Aufgabe im Raum Bad Mergentheim übernimmt und das Limpurger Land verlässt.

Aktuell zählt der Ortsverein 40 Mitglieder. Mit dem Leitsatz „Heimat erhalten und gestalten, für gute Lebens- und Arbeitsbedingungen eintreten“ hat Karl Eichele den Aufgabenkatalog überschrieben. Es galt und gilt auch weiterhin, die Themen Verkehr, Mobilität, Wirtschaft, Leben, Arbeiten, Einzelhandel abzuarbeiten. Besuche gab es bei den Händlern am Wochenmarkt und am Internationalen Frauentag bei den Verkäuferinnen in den Einkaufsmärkten. Die unbefriedigende Entwicklung im Einzelhandel stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung mit einem Vertreter der Gewerkschaft Verdi. Er wisse, stellte Karl Eichele fest, dass Politik und Kommunalpolitik das Bohren dicker Bretter sei. Aber er sehe auch gute Ansätze. Das Limpurger Land sei es wert, sich darum zu kümmern. Und noch mehr Arbeit wartet. 2019 stehen Kommunalwahlen an. Gute Kandidatinnen und Kandidaten sollen auf die Listen von SPD/Aktive Bürger. Möglichst 50 Prozent Frauen, Menschen aller wählbaren Altersgruppen, solche mit Migrationshintergrund und aus allen beruflichen Schichten.