Gaildorf Mehr als Dirnd, Bier und Sauerkraut

Gaildorf / Manfred Zeiler

Indische Schüler der Delhi Public School Indirapuram sind zu Gast an der Schloss-Realschule in Gaildorf.

Nach einem guten Flug und ersten Eindrücken bei ihren Gastfamilien im Limpurger Land sind die indischen Austauschschüler der Schloss-Realschule Gaildorf nun auch offiziell begrüßt worden. Auf den Tag genau vor elf Jahren wurden in Gaildorf die ersten Schüler der Delhi Public School Indirapuram willkommen geheißen.

Dieses Jahr eröffnete „Nachtwächter“ Siegfried Engel das Programm. Er führte durch Schloss, Rathaus und zu markanten Stellen in der Kocherstadt. Im Rathaus wurde die Gruppe vom persönlichen Referenten des Bürgermeisters, Dr. Daniel Kuhn, empfangen. Die Schüler bemühten sich sehr, Deutsch zu sprechen, waren aber erleichtert, als ihnen Kuhn Gaildorfs Geschichte in englischer Sprache erläuterte.

Deutsche Klischees

Stolz waren sie, als sie über ihre Heimat berichten durften. Nach der Information, dass die Landeshauptstadt Stuttgart etwa 500.000 Einwohner hat, verriet ihr Lächeln, dass sie daheim andere Dimensionen gewohnt sind. Ausflüge mit den Gasteltern, die blühenden Bäume und Gärten und die Schlossbesichtigung haben offensichtlich einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Daniel Kuhn wünschte allen einen schönen Aufenthalt in der Region und dankte den Gasteltern sowie der Bürgerstiftung für die Förderung dieses Austauschs. Der anschließende Empfang in der Schloss-Realschule stand nun unter dem Motto „Deutsche Klischees darstellen“.

Unter dem Filmtitel „Fluch der Karibik“ wurde musikalisch und in verschiedenen Beiträgen der Aspekt des Reisens beleuchtet: andere Menschen kennenlernen, andere Landschaftsformen und Kulturen – all das haben die gastgebenden Schüler, der Chor und die Big Band herausgearbeitet. Sauerkraut, Bier, Weißwurst mit Brezel, Dirndl, Pfandflasche und die Schultüte mussten als Klischeeobjekte herhalten.

Schulleiterin Michaela Staleker bedankte sich bei allen beteiligten Gruppen und Lehrkräften. Besonders hob sie die beiden Organisatorinnen des Austauschs, Sarah Bräuner und Aline Bohn, hervor. Sie wünschte eine angenehme „Welcome Party in The Big City of Gaildorf“. Der Dank an die Bürgerstiftung für die Unterstützung des inzwischen zwölften deutsch-indischen Schüleraustauschs und die Verbundenheit mit den gastgebenden Eltern waren für sie nicht nur Pflicht.

Viel auf Achse

Das Programm für die indischen Gäste in den nächsten beiden Wochen ist dicht gedrängt und bearbeitet viele Bereiche. So lernen die jungen Leute in Rothenburg ob der Tauber ein Stück Geschichte kennen und sehen im Wildpark Bad Mergentheim heimische Tierarten. In Stuttgart schnuppern sie Großstadtluft, werden das Daimler-Museum besuchen und das Musical „Bodyguard“.

In Schwäbisch Hall beteiligen sie sich an einer Live-Radioshow beim „Sthörfunk“-Sender und stärken sich in einem indischen Restaurant. Das Highlight wartet zum Abschluss mit der Fahrt nach Ulm und an den Bodensee. Ziele und Programmpunkte sind das Ulmer Münster, eine Fahrt mit dem „Ulmer Spatz“, die Pfahlbauten in Unteruhldingen und das Zeppelinmuseum.

Im Auftrag ihrer Schule müssen die indischen Schüler nun ein Projekt bearbeiten und später in ihrer Heimat vorstellen. Nach verschiedenen technischen Aufgaben in der Vergangenheit soll die Gruppe dieses Jahr deutsche und indische Fabeln und Märchen miteinander vergleichen. Einige der jungen Leute werden deshalb mit ihren Gasteltern den Märchengarten in Ludwigsburg besuchen, um vor allen Dingen einige deutsche Märchen besser verstehen zu können.