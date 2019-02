Hauptversammlung Mehr als 100 Termine absolviert

Karl-Heinz Rückert

Im vergangenen Jahr war viel geboten beim Musikverein Fichtenberg. Diesen Eindruck vermittelten die Berichte der Vorstandsmitglieder bei der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus. Der Besuch bei der befreundeten Schalmaienkapelle in Fichtenberg/Elbe sei ein Höhepunkt gewesen, erinnerte sich Vorsitzender Tim Widmann.

Er dankte auch den zahlreichen Helfern und Unterstützern, die zum Gelingen der vielen Aktivitäten des Vereins, der 445 Mitglieder zählt, beigetragen hätten. Bei Festen und Feiern gab es viel zu tun. Das belegte Schriftführerin Bettina Ernst mit Fakten, Zahlen und Bildern. Neben dem Frühjahrs-, dem Marktplatzkonzert und der Weihnachtskonzerttour durch die Gemeinde, Marschproben und offenen Proben, Mai- und Weinfest zählte die Schriftführerin noch 30 Ständchen. Zusammen mit den Auftritten bei befreundeten Vereinen waren 103 Termine zu absolvieren, die Termine der Alphornbläsergruppe des Vereins nicht mitgerechnet.

Leichten Überschuss erzielt

Die Alphornbläser fuhren zusammen mit dem Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser nach Hamburg, traten bei der Gartenschau in Würzburg und erneut beim Weihnachtsmarkt in Hall auf. Der Vereinsausschuss tagte sechs Mal. Dazu kam noch eine Klausursitzung und Sitzungen des Maifestausschusses. Helferfest, Abschlussgrillen, Kameradschaftsabend, Weihnachtsfeier und der Wasenbesuch dienten der Kameradschaftspflege.

Laut Kassier Andreas Dietrich erzielte der Verein einen leichten Überschuss. Eine ähnlich „stabile“ Entwicklung prognostizierte der Kassier für das laufende Jahr. Keinen Grund zur Beanstandung der Kassenführung hatten die Prüfer, für die Alexander Kircher berichtete: „Mustergültig, alles in bester Ordnung!“

Mit ihren Aktivitäten stand die Vereinsjugend den Großen in der Stammkapelle kaum nach. Ihre Betriebsamkeit stellten sie bei acht musikalischen Auftritten, der Teilnahme am Pferdemarkt­umzug, dem 20-Jahr-Jubiläum der Bläserklasse, einem Spielparcours beim Maifest und bei der Jugendserenade unter Beweis. ­Eine ­erfrischende Wasserattacke im heißen Sommer, der Ausflug zum „Tiefen Stollen“ in Wasseral­fingen und ein Hüttenwochenende entschädigte den Nachwuchs für sein Engagement. Daneben konnte er erfolgreich D1- und D2-Lehrgänge bestehen, berichtete Jugendleiterin Janina Schramm.

Gute Stimmung herrsche bei den 98 aktiven Musikern, stellte Dirigent Uwe Traub fest. Von der Bläserklasse und den Bläserlingen bis zur Jugendkapelle seien alle hoch motiviert. Für 53 Musiker der Stammkapelle hätten es besonders die Sommermonate mit vielen Auftritten in sich gehabt. Traub kritisierte allerdings die geringe Teilnahme am zweiten Tag des Probenwochenendes und kündigte ein Fortbildungsprogramm für die Stammmusiker an. Dem Nervenkitzel, dem ein Dirigent vor Auftritten ausgesetzt ist, setzte der Verein noch eins drauf und dankte Uwe Traub mit einem Gutschein für eine Fahrt im Rennbob-Taxi am Königssee.

Beitrag zur Außenwirkung

Es sei gut zu wissen, dass der Verein gut funktioniere, bestätigte Bürgermeister Roland Miola bei der Entlastung. Er dankte für die Mitwirkung bei Veranstaltungen und für Beiträge zur positiven Außenwirkung der Gemeinde. Satzungsänderung zum Datenschutz und Gültigkeit der Satzung sowie Ehrungsordnung und Ausbildungsvergütung mit Anpassung des Elternbeitrags wurden von der Versammlung einmütig gebilligt. Mehrheitliche Zustimmung fand auch eine moderate Anhebung des Jahresmitgliedsbeitrags um drei auf 18 Euro.