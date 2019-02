Fasching Mary Poppins feiert mit den Mariechen

Gaildorf / swp

Die Schlossgarde wurde im Herbst 2003 gegründet und hat mittlerweile eine weitere Showtanzgruppe, fünf Funkenmariechen und drei Jugendgruppen Bambini, Schlosselfen und Schlossfalken. Die „Kleine Prunksitzung“ in der Limpurghalle steht unter dem Motto Märchenland. Der Schenk-Albrecht-Saal verwandelt sich in eine Märchenlandschaft, in der sich allerlei Fabelwesen, Fantasiegeschöpfe und Prinzessinen tummeln. Mit dem traditionellen Gardeeinmarsch eröffnen die Gruppen das Programm ab 17.30 Uhr. Alle Garden präsentieren ihre aktuellen Gardentänze. Sie machen Spagat und schlagen Räder. Die Mariechen führen in neuen Kostümen ihr Können vor. Um das Ganze abzurunden, wurden kleine Piraten aus dem Nimmerland angeheuert sowie Rotkäppchen und eine zehnfache Mary Poppins, teilen die Garden mit. Auch die Kolping-Familie will Zauberhaftes vorführen. Fleißige Helfer wollen ein märchenhaftes Fingerfood-­Buffet auftischen. Der Abend wird mit einem gemütlichen Beisammensein abgeschlossen.