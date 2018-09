Gaildorf Martin Zecha hofft auf pfiffige Ideen für Motivwagen

Beim Umzug des 82. Pferdemarktes in Gaildorf gab es wieder zahlreiche Themenwagen. Doch nicht immer war es so deutlich, um was es dabei geht wie hier hier bei den Footballern. © Foto: Peter Lindau

Gaildorf / Klaus Rieder

Die Planungen für den Gaildorfer Pferdemarkt 2019 laufen.

Nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte. Damit eine ausreichend lange Zeit dafür bleibt, Verbesserungen für den Gaildorfer Pferdemarkt auf den Weg zu bringen, setzt sich der Ausschuss schon frühzeitig zusammen. Und diesmal musste sich das Gremium noch früher mit der nächsten Auflage des größten Volksfestes im Limpurger Land beschäftigen.

Die härteste Nuss gilt es beim Familientreff in der Körhalle zu knacken. Dort wird es im kommenden Jahr an allen Tagen zentrale Kassen geben – eine vor der Halle und eine in der Halle mit voraussichtlich vier Bon-Ausgaben. Wer eine Wurst, ein Bier oder auch einen Wein haben möchte, muss an diesen Stellen zunächst bezahlen und kann sich dann auf den Weg zur Ausgabe machen.

Direkt am Weinstand zahlen, das geht dann nicht mehr. „Es ist ja nicht so, dass wir das System mit den Zentralkassen gut finden würden“, so Martin Zecha, der Vorsitzende des Pferdemarktausschusses. Dazu koste diese Umstellung auch noch Geld, da die Kassen angemietet werden müssen. „Uns bleibt aber nichts anderes übrig.“ Dies hängt mit der Erfassung der Umsatzsteuer zusammen. „Diese Kröte müssen wir schlucken.“ In den nächsten Wochen soll nun eine Besprechung mit den Körhalle-Wirten stattfinden. Ziel ist es, die vorgeschriebene Änderung so besucherfreundlich wie möglich hinzubekommen.

Nachdem der Umzug 2017 durch die Vielzahl von Themenwagen wieder deutlich besser bei den Besuchern ankam, war es das Ziel, dieses Niveau auch 2018 zu halten, obwohl die „Jubiläumswagen“ aus Fichtenberg und Sulzbach-Laufen nicht mehr dabei waren. Der Ausschuss setzte auf das Belohnungsprinzip: Besonders gelungene Wagen erhielten neben dem Startgeld noch eine Prämie. Die Abläufe bei der erstmals eingesetzten „Schultes-Jury“, die zweite Wertungs-Instanz neben der Zuschauer-Jury, waren jedoch noch nicht so abgestimmt, wie es sich der Ausschuss erhofft hatte. Hier soll es für den Pferdemarkt 2019 einige Anpassungen geben. Auch eine neue Idee für den Umzug soll beim nächsten Pferdemarkt getestet werden: „Nicht jeder hat die Möglichkeit, bei sich zu Hause einen Umzugwagen zu bauen, aber vielleicht eine pfiffige Idee“, so Martin Zecha. Es soll nun die Möglichkeit geschaffen werden, dass diese Idee – nach Möglichkeit – dann durch den Pferdemarktausschuss umgesetzt wird. „Wir wollen dies umsetzen, nicht weil dem Ausschuss die Ideen für Wagen ausgehen könnten. Vielmehr geht es darum, guten Ideen und Motiven einen Weg zum Umzug zu ebnen.“ An den Details zur Umsetzung wird noch gearbeitet. Zecha: „Das soll jetzt aber niemanden davon abhalten, sich bereits jetzt etwas Passendes für den Umzug einfallen zu lassen.“

Ende Oktober, so die Planung, kommt der Ausschuss zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Bis dahin sollen dann die meisten der offenen Fragen rund um den 83. Gaildorfer Pferdemarkt im Februar 2019 geklärt sein.