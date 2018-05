Versammlung Mahnende Worte des Vorsitzenden

Gaildorf / Hans Buchhofer

Bei der Mitgliederversammlung im Clubhaus des TC Gaildorf erinnerte der Vorsitzende Rainer Knödler an sein Anliegen, das er in der Vergangenheit wiederholt gegenüber den Mitgliedern geäußert hat: Der Club zählt derzeit 252 Mitglieder, von denen 160 über 40 Jahre alt sind. Von einem breiten Fundament könne da keine Rede sein, und mehr Kinder und Jugendliche in den Verein zu integrieren müsse in Zukunft eine fundamentale Aufgabe aller Mitglieder sein.

Parkplätze vergrößert

Abgesehen davon läuft auf dem Kieselberg alles rund. Die Parkplätze vor der Tennishalle wurden vergrößert und eine dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung eingerichtet. Das sorge für eine spürbare Verbesserung bei der Benutzung der Tennishalle. Finanziert wurde die Vergrößerung aus eigener Kraft. Sportlich kann der Verein auf ein hohes Niveau verweisen. Herausragend waren die Juniorinnen mit einer württembergischen Meisterschaft und die Damen mit dem Aufstieg in die Verbandsliga. Auch bei der Jugend werde dank der Jugendleiter Thomas Feller, Matthias Pfüller und Trainer Michael Wurster gute Arbeit geleistet, etwa kostenloses Probetraining, Kooperationen mit Kindergarten und Schulen, Wettkämpfe und Turniere. Herausragend war auch das 31. Junior-Ass-Turnier im Sommer des Vorjahres.

Bei den gesellschaftlichen Aktivitäten wünschte sich der Vorsitzende etwas mehr Engagement, dank des Einsatzes von Rolf Bader war er aber mit den Aktivitäten im Clubhaus und der Sommerparty durchaus zufrieden. Der Höhepunkt folgt am 14. Juli mit dem Sommerfest zum 60-jährigen Bestehen des TC Gaildorf.

Die Finanzlage sei erfreulich, denn die Kredite werden zügig mit Sondertilgungen abbezahlt, und dank der Bemühungen von Uli Ostertag um neue Werbepartner könne der Verein mit Bandenwerbung, Mitgliedsbeiträgen und dem Hauptsponsor VR-Bank auf eine solide Kassenlage stolz sein. Nur mit der Mitarbeit bei der Vorbereitung der Plätze hapere es. „Es kann nicht sein, dass diese Arbeit nur auf den Schultern von vier bis fünf Leuten ruht.“ Darüber müsse man im Vorstand nachdenken.

Kassenwart Dieter Bauer listete die Ein- und Ausgaben detailliert auf, wobei zu sehen war, dass die Tennishalle ein wahres „Schatzkästlein“ für den Kassier ist. Dieser konnte trotz der Verbindlichkeiten ein Plus in der Jahresbilanz bekanntgeben. Die Kasse wurde von Gudrun Hägele und Christa Deininger geprüft, und beide bescheinigten dem Finanzchef eine perfekte Führung. Thomas Feller berichtete über die Erfolge der Jugendlichen. Insgesamt sei man mit den Ergebnissen zufrieden gewesen, stolz natürlich auf die Juniorinnen, die auch in der kommenden Saison zusammenbleiben und vielleicht ihren Erfolg wiederholen können. Sportwartin Verena Buchhofer berichtete von Höhen und wenigen Tiefen der aktiven Mannschaften. Einen Aufstieg der Damen in die Verbandsliga und den Verbleib der Herren 40/1 in der Oberliga „am grünen Tisch“ gab es, wenn überhaupt schon mal, lange nicht mehr. Auch in der Winterrunde schlugen sich die drei Teams bis auf die Herren ordentlich.

Dieses Jahr werden nach einer Pause wieder am 2. und 3. Juni die Clubmeisterschaften ausgetragen; das LK-Turnier wird ebenfalls im Spätsommer ausgeschrieben. Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann lobte trotz der mahnenden Worte des Vorsitzenden den Tennisclub als einen sehr aktiven Verein, der ein breites Angebot für jedes Alter anbiete und sportlich sehr erfolgreich sei. Dass sich der Kassenstand trotz des Schuldendienstes sehen lassen könne, sei erfreulich. Mit der Entlastung der gesamten Vorstandschaft hatte der Rathauschef daher keine Probleme. Am Ende dankte der stellvertretende Vorsitzende Wilfried Röser im Namen der Mitglieder dem Vorsitzenden Rainer Knödler für dessen engagierten Einsatz für den Verein.