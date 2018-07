Freizeit Magie des Erdtrabanten tanken

Mainhardt / swp

Der volle Mond mit seiner magischen Anziehungskraft übt nicht nur starke Faszination auf die Menschen aus, sondern beeinträchtigt auch viele in der Nacht, den erholsamen Schlaf zu finden, heißt es in der Pressemitteilung der Naturparkführerin. Ist man vor dem Zubettgehen in der freien Natur an der frischen Luft gewesen und hat die Energie des Erdtrabanten bewusst getankt, klappt es mit dem Schlaf viel besser, weiß sie. Wenn die Teilnehmer der Wanderung Glück haben, finden sie unterwegs sogar Glühwürmchen auf Partnersuche. Der Treffpunkt ist um 20 Uhr in Mainhardt-Mönchsberg beim Spiel- und Grillplatz. Die Wanderung dauert circa zwei Stunden. Michaela Köhler empfiehlt, bei Bedarf Wanderstöcke und eine Taschenlampe mitzunehmen. Die Kosten betragen für Erwachsene fünf Euro, für Kinder 2,50 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt Michaela Köhler unter 01 60 / 3 55 78 31 oder per E-Mail unter MichaelaKoehler1@gmx.de.