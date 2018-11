Freizeit Lustiger Abend mit Miss Sophie und Heintje

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Mit Witz und Charme hieß der Vorsitzende Heiko Schmidt die Gäste willkommen und stimmte sie auf einen bunten Abend ein. Nicht jedoch ohne im Vorfeld den vielen helfenden Händen rund um das Vereinsleben und Organisationen der unterschiedlichsten Veranstaltungen inklusive dieser Jahresfeier zu danken und das selbstverständlich ganz in seiner Manier, mit viel Spaß, Witz, flotten und lustig-frechen Sprüchen. Und diese trieben so manchem Gast Lachtränen in die Augen, ehe Heiko Schmidt mit jeder Menge Prominenz aufwarten konnte. Schließlich scheue die Unterroter Spielvereinigung weder Kosten noch Mühe, um ihre Gäste zu verwöhnen. Und so kam es, dass kurzerhand namhafte Schlagersänger die Unterroter Halle rockten.

Den Auftakt machte kein geringerer als Michl Müller mit seinem Fleischerei-Fachverkäuferinnenen-Song. Gefolgt von Heino. Ein ganz besonderer Gast, welcher seinen Enzian in Unterrot blühen ließ, ehe Marianne Rosenberg das Publikum begeisterte. Am Ende trumpfte Helene Fischer mit Herzbeben auf, bevor alle Promis um Jannik Mangold, Doris Diem-Staudinger, Reiner Grambow und Andrea Dirksmann, mittels Medley die Bühne gemeinsam rockten, sich aber vor allem in die Herzen der Gäste sangen.

Beim „Dinner for One“ zog Vorsitender Heiko Schmidt alle Register und verwöhnte Miss Sophie beim Dinner nach allen Regeln der Kunst, inklusive geübter Stolperschritte über einen Löwenkopf. Er opferte sich liebevoll auf um Miss Sophie eine gebührende Feier zu bieten – sehr zum Wohlgefallen der Freunde, Mitglieder, Gönner und Gäste des Vereins.

Das bei der Spielvereinigung das Vereinsleben groß geschrieben wird zeigte sich anhand der zahlreichen Ehrungen die es im Rahmen der Veranstaltung zu verleihen gab. So wurden die Mitglieder für ihre Treue zum Verein mit Ehrennadeln und Kristallglas-Auszeichnungen belohnt.

Darüberhinaus durften sich vier Gewinner über je zwei Eintrittskarten zum Weltweihnachtszirkus freuen. Den Abschluss des Programms gestalteten traditionell die Fußballer alias Heintje mit dem Song „Oma so lieb“ und so kam es auch, dass im Nu etliche ältere Damen die Bühne rockten und den Bär steppen ließen ehe es zum Abschluss ein schwäbisches Medley rund ums Thema Engagement und Vereinsleben gab, bei dem sich der komplette Saal amüsierte.

Karibische Bar

Die Gäste genossen einen rundum gelungenen Abend, umrahmt mit toller Unterhaltungsmusik durch die Tanzband Forever. Sie bot den Gästen bis in den späten Abend die Gelegenheit zum Tanzen.

Wer Lust auf karibisches Flair hatte, konnte sich an der Bar mit leckeren Cocktails verwöhnen lassen, so dass für jeden etwas geboten war.