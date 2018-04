Gschwend Schilder, Skulpturen und Info-Tafeln

Die Naturparkmärke, die jährlich mehrfach in wechselnden Naturparkgemeinden stattfinden, haben sich zu wahren Publikumsrennern entwickelt. Das Foto entstand bei einem Naturparkmarkt in Murrhardt. © Foto: Archivfoto: Karl-Heinz Rückert

Gschwend / Werner Schmidt

Bei der Hauptversammlung des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald wurde für ein neues Beschilderungskonzept gestimmt.

Während seiner Jahreshauptversammlung nahm der Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald am Dienstag in Gschwend-Frickenhofen mit dem Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) nicht nur ein neues Mitglied auf. Die etwa 50 Vertreter des Naturparks stimmten auch für ein neues Beschilderungskonzept, das bis Mitte nächsten Jahres umgesetzt werden soll.

Das Thema sei im Vorstand diskutiert worden, sagte Richard Sigel, der als Landrat des Rems-Murr-Kreises gleichzeitig Vorsitzender des Naturpark-Vorstandes ist. Während eines Workshops Mitte März seien den Vertretern von Kommunen und Tourismusverbänden erste Konzepte vorgestellt worden.

Außengrenzen sichtbar machen

Grundsätzlich sollen die 48 Naturparkgemeinden damit die ­Mö­g­­­­lichkeit erhalten, ihre Zugehörigkeit nach außen für Besucher und Touristen darzustellen. Vor allem sollen die Außengrenzen des Naturparks sichtbar werden, sagte Geschäftsführer Bernhard Drixler. Gedacht sei an „großformatige und ansprechende Schilder an den Haupteinfahrtsstraßen“. Touristische Schwer­punkte, sogenannte „Perlen“, stellen den Naturpark mit seinen Aufgaben und Erlebnismöglichkeiten vor, zeigen Einheimischen und Gästen auf, welche Funktion ein Naturpark hat und was Naturpark eigentlich bedeutet. Nicht jede Gemeinde soll alles umsetzen müssen. Daher plane man nach dem „Baustein-Prinzip“, sagte Drixler. Die Kommunen können individuelle und zum Ort passende Bestandteile wählen, beispielsweise passende Skulpturen aufstellen, dazu in der Ortsmitte ansprechende Informationsstellen einrichten und an den Ortseingängen Hinweistafeln anbringen. Mit der konzeptionellen Umsetzung wurde eigens ein Planungsbüro beauftragt.

Und mit der einstimmigen Aufnahme des Landesnaturschutzverbandes (LNV) hat sich am Dienstag das Netzwerk des Naturparks noch deutlich erweitert. Der Naturpark hat damit 60 Mitglieder. Der LNV als Dachverband mit 33 Mitgliedsvereinen nehme Stellung zu Planungen und Vorhaben, die Natur, Umwelt und Landschaft beeinflussen, erarbeite aber auch Vorschläge zu rechtlichen und organisatorischen Fragen, die mit Natur- und Umweltschutz zusammenhängen, sagte LNV-Vertreter Robert Auersperg.

Strecken für Rollstuhlfahrer

Um die Erlebnismöglichkeiten für Rollstuhlfahrer zu verbessern, sollen in den nächsten drei Jahren rollstuhlgerechte Wanderstrecken einschließlich behindertengerechter Toiletten und Gastronomiebetriebe von Rollstuhlfahrern sowie Interessierten bewertet werden. Danach sollen diese Wege beschildert und in einer Broschüre vorgestellt werden. Naturpark, Kreisjugendring Rems-Murr und der „Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter“ (BSK) Althütte und Umgebung hatten dafür bei der Aktion Mensch eine Förderung beantragt, die nun bewilligt wurde.

Nach dem Motto: „Traue keinem Ort, an dem kein Unkraut wächst“ hat der Naturpark zudem die Kampagne „Blühender Naturpark“ ins Leben gerufen. Wenn der Naturpark nächstes Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, sollen auf Flächen der Mitgliedsgemeinden erste Wildblumenwiesen und naturnahe Staudenrabatte zu bestaunen sein.

Zielgruppe der Kampagne sind unter anderem auch Bauhofmitarbeiter der Mitgliedskommunen, die im Anlegen von naturnahen, öffentlichen Grünanlagen geschult werden. Hintergrund sei der weltweite Rückgang von Insekten, der auch vor unserer Region nicht haltmache, sagte Drixler: „Ein ausreichendes Angebot von Blüten und Pollen ist für bestäubende Insekten vom Frühjahr bis in den Herbst hinein lebensnotwendig.“