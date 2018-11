Handel Lidl schafft Punktlandung

Von der Möbelfabrik Knoll bis zu Lidl und AWG

Möbelfabrik Die Stuttgarter Polstermöbelfabrik Knoll baute 1932 in der Gaildorfer Seestraße eine Filiale. Erstes Domizil war ein leer stehendes Gebäude der früheren Blechwarenfabrik in der Bahnhofstraße (Gelände des heutigen Norma-Markts). Bereits im Herbst konnte der Fabrikneubau an der Seestraße bezogen werden. Mehrere Erweiterungen des weltweit agierenden Unternehmens folgten. Die Zahl der Mitarbeiter erreichte bis 1960 mit 360 ihren Höchstwert. 1973 ging der Betrieb in Konkurs. Eine Nachfolgefirma musste 1985 die Segel streichen.

Marktzentrum Das Knoll-Areal wurde an interessierte Betriebe vermietet. Dann etablierte sich in Teilen der Werksgebäude der Gaildorfer Möbelmarkt. Nach dessen Aufgabe wurde 1997 das Areal neu bebaut: Lidl, Aldi und Getränkemarkt Kübler. Weitere Mieter waren in diesem Gebäude die Bäckerei Wagner, später bis 2011 eine Filiale der Drogeriemarkt-Kette Schlecker. Aldi zog 2005 ins Fachmarktzentrum am Schillerpark um. Danach nutzte der Textildiscounter AWG das Gebäude. 2008 hörte Kübler auf, und der Getränkehändler Göbel richtete eine Filiale ein. kmo