Geschwindigkeit Lichthupe und Stinkefinger: Rasende Rüpel der Landstraße

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Auch wenn sich die Verkehrsmoral in und um Gaildorf selbst aus Sicht kritischer Beobachter leicht verbessert zu haben scheint: Das Heer der notorischen Schnellfahrer macht weiterhin die Straßen im Stadtgebiet im wahrsten Wortsinn unsicher. Das geht aus den aktuellen Zahlen des städtischen Ordnungsamts hervor – und aus Schilderungen von Verkehrsteilnehmern.

Aggressive Fahrweise

Einer der Brennpunkte ist die Bundesstraße 19 von Gaildorf nach Sulzbach-Laufen. Auf dem Abschnitt, der in diesen Tagen abends und nachts nur mit Tempo 30 befahren werden darf – mit Rücksicht auf die zu ihren Laichgewässern wandernden Kröten –, hält sich fast niemand an die zwischen 18 und 5 Uhr geltende Geschwindigkeitsbegrenzung.

Ein Autofahrer, der täglich auf dem Weg zur Arbeit nach Hall unterwegs ist (seinen Namen aber nicht genannt haben möchte), kann ein Lied davon singen, wie Zeitgenossen gerade zwischen Bröckingen und Altschmiedelfeld jeden Warnhinweis ignorieren. Oft würden er und andere Fahrer, wenn sie vorschriftsgemäß langsam diesen kurzen Abschnitt passierten, von aggressiven Rasern regelrecht bedrängt, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Einmal habe der Lenker eines SUV-Boliden mit hohem Tempo eine ganze Kolonne überholt, ohne Rücksicht auf die in Warnwesten gehüllten Naturschützer, die entlang der Straße Amphibien vor dem sicheren Tod bewahren. Die „Argumente“ der Raser, die im Überfahren von Fröschen allenfalls ein ästhetisches Problem zu sehen scheinen: von der Lichthupe bis zum Stinkefinger.

Landratsamt und Polizei kontrollieren wohl regelmäßig die überörtlichen Verkehrswege, auch in Bröckingen oder in den übrigen Teilorten. Sie können aber nicht immer und überall präsent sein. Es sind nur Stichproben möglich. Solche gibt es unregelmäßig – Verkehrssünder sollen schließlich nicht die Uhr danach stellen können – auch im Gaildorfer Stadtgebiet, seit vergangenem Jahr unter der Regie des städtischen Ordnungsamts. Bei der Auswahl der Kontrollstellen orientiere man sich an den Beschwerden aus der Bevölkerung, aber auch an eigenen Beobachtungen. An den „neuralgischen Punkten“, so Raimund Horbas, Leiter des Ordnungsamts, steht der mobile „Blitzer“.

Und sorgt dafür, dass Schnellfahrer zur Kasse gebeten werden. Eine der jüngsten Bilanzen stammt vom vergangenen Mittwoch. Und die besagt: In der Zeit von 10.30 bis 17.30 Uhr sind in der Lessing- (Tempo 30), Garten- (40) und Graf-Pückler-Straße (8) Hunderte von Fahrzeugen registriert worden – und insgesamt 117 Verstöße! Drei Fahrer hatten die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 Stundenkilometer überschritten.

„Auf dem richtigen Weg“

Die Zahl der ertappten Verkehrssünder ist in den Augen von Ordnungsamtschef Horbas noch sehr hoch. Dennoch hat er mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate „das Gefühl, dass es etwas besser wird“ – sich der Kontrolldruck also lohnt. Hier wähnt er die Stadt „auf dem richtigen Weg“. Wenngleich er keine Entwarnung geben kann. Es wird nach wie vor zu schnell und rücksichtslos gefahren im Zentrum des Limpurger Landes.