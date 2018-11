Freizeit Leuchtobjekte,  Krippen und Kränze

Kränze aus Naturmaterialien und Kerzen zeigen Hobbykünstler bei der Ausstellung in der Schlosskirche. Das Foto rechts unten zeigt einen Blick in die Schlosskirche. Sie ist eine der wenigen Sakralbauten der Renaissance im Landkreis Schwäbisch Hall. © Foto: Brigitte Hofmann

Sulzbach-Laufen / Brigitte Hofmann

Die prächtige Schlosskirche im kleinen Ortsteil Schmiedelfeld bot diesmal den Rahmen für die Ausstellung „Hobby und Kunst“. Somit hatte der Heimat- und Kulturverein Sulzbach-Laufen ein Heimspiel im eigenen Quartier. Die wohltuende Atmosphäre in den altehrwürdigen Mauern ist für Veranstaltungen jedweder Art kaum zu überbieten. Kleiner Wermutstropfen ist allenfalls die unbefriedigende Parkplatz-Situation. Auf jeden Fall aber lohnte sich der Besuch.

Novum war der Beginn am Freitagabend mit Fortsetzung am Samstagnachmittag, weil sich eine Verkaufsveranstaltung am Totensonntag üblicherweise verbietet. Regie führte Helga Haas, die seit April Vorsitzende des Vereins ist. Hauptsächliche Einsatzorte der Familie Biederstädt waren die Verpflegungsstationen innerhalb und außerhalb der Schlosskirche.

Angelika Schmidt, bildende Künstlerin und Neubürgerin in der Gemeinde, war erstmals mit von der Partie. Ihr gefiel die kleine, aber feine Ausstellung mit dem vielfältigen Angebot. Auch die Malerin Heide Häußler hatte in der Schlosskirche eine kleine Galerie installiert. Ihr farbenfrohes Bild von der Heerbergskirche machte sich besonders gut vor den steinernen Mitgliedern der Limpurg’schen Schenken­familie. Zu bewundern waren Alfred Häußlers kunstvolle Krippen und Krippenfiguren oder auch die interessanten Leuchtobjekte von Margitta Wild.

Zur Verpackung all der schönen Dinge boten sich Elsbeth Molls Körbe und Schachteln an. Viel vorweihnachtliches Flair verbreiteten die Stände von Andrea Flurer aus Crailsheim und Walburga Rauscher aus Hausen, die mit ihren kunstvoll bemalten Glaskugeln am Freitagabend hier und am Samstag in der Oberroter Halle zu finden war.

Klöppelarbeiten und Tonfiguren

Den Chor der Schlosskirche füllten komplett die Familienmitglieder von Paula Horlacher. Tonfiguren, Fensterbilder, Strohsterne bis hin zu Klöppelarbeiten belegten Tische und Wände. Töchter, Schwiegersöhne, Enkeltöchter, Urenkelin – alle sind in das bastelfreudige Familienunternehmen eingebunden. Margot Harr hatte ihre wunderschönen Kränze aus Naturmaterialien vor sich aufgebaut. Hinter ihr an der Wand hingen kunstvolle Holzschnitte ihres Mannes, Dr. Udo Harr. Der Erlös war für das Kinderhilfswerk Terre des Hommes gedacht. Nächster Einsatz für die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins ist beim „Weihnachtszauber“ am Sonntag, 16. Dezember. Die Schlosskirche wird dann wieder zum Schlosscafé, Jugendliche lesen vor, für Kinder gibt es Bastel-­Angebote. Versprochen ist ein zauberhafter Nachmittag.