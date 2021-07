Es tröpfelt leicht, der Himmel ist wolkenverhangen, doch das trübe Wetter am Mittwochvormittag tut der Stimmung der Schüler am Schulzentrum in Gaildorf keinen Abbruch. Vergnügt plaudernd und mit strahlenden Gesichtern strömen sie gegen 11 Uhr in kleinen Grüppchen über den Pausenhof in Richtung Bushaltestellen. Teils sind sie schwer bepackt mit Taschen, in denen vermutlich das restliche Zeug aus den Schließfächern drinsteckt. Einige haben...