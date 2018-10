Konzert Leichtfüßige Alpenklänge im Schloss

Gaildorf / Monika Everling

„Jung und frisch“: Als das Trio aus dem Ötztal (Tirol/Österreich) sich diesen Namen gegeben hat, hat es wohl noch nicht damit gerechnet, für längere Zeit gemeinsam aufzutreten. Nun sind 13 Jahre vergangen, und aus den Mädchen sind Frauen geworden – noch immer jung, jetzt gerade mal Mitte Zwanzig, aber in absehbarer Zeit werden sie wohl über ihre Ensemblebezeichnung nachdenken müssen. Frisch wirkt ihre Musik allemal, obwohl die drei ganz auf der traditionellen Volksmusiks-Schiene bleiben, also keine Weltmusik daraus machen. Doch ihre Musizierfreude steckt an, sie bieten einen bunten Reigen an beschwingten Melodien und lassen sogar die Zuhörer mitjodeln – was in Gaildorf beachtlich gut klappt.

Neu komponierte Stücke

Viele der Stücke, die sie in ihrer lockeren abwechselnden Moderation ansagen, wurden von Musikern unserer Tage geschrieben: von den Ensemblemitgliedern selbst, von ihren Verwandten, vom Multiinstrumentalisten Herbert Pixner, auf dessen Bekanntschaft die drei recht stolz sind, oder von dessen Schwester Heidi Pixner. Aber wenn man nicht wüsste, dass sie neu komponiert sind, könnte man fast alle Programmpunkte als jahrhundertealte Melodien ansehen. Da gibt es kaum Modernistisches, keine ungewöhnliche Rhythmisierung, keine harmonischen Verschiebungen – abgesehen von zwei unfreiwilligen in einem Walzer.

So ist es ein Reigen von instrumental aufgeführten Polkas, Walzern, „boarischen“ sowie Liedern, die dreistimmig gesungen und gejodelt werden. Dafür, dass Katharina Kuen, Anna Rausch und Maria Schnegg im Hauptberuf Lehrerinnen sind, beherrschen sie ihre Instrumente sehr gut. Katharina Kuen hat immerhin Instrumental- und Gesangspädagogik studiert und unterrichtet die steirische Harmonika, aber auch Anna Rausch zeigt sich als veritable Geigerin und Maria Schnegg als ebenso versierte Harfenistin. Wenn die drei zusammen singen, klingt es sehr schön, wenn auch in der Intonation nicht ganz lupenrein. Eine Darbietung für zwei Okarinas und Harfe – in Gaildorf als Uraufführung dargeboten – ist mehr ein musikalischer Scherz als ein Hörgenuss.

Beifall will nicht enden

Dazwischen plaudern die drei Frauen nett über das Fensterln, gehen sympathisch auf die rund 100 Zuhörer im Gaildorfer Alten Schloss zu, lesen Gedichte über den Jodler und den Kuckuck vor. Viele der Besucher haben das Trio schon vorher gekannt, es war vor drei Jahren bereits in Gaildorf und hat dort Begeisterung entfacht. So auch diesmal: Der Beifall will nicht enden, es gibt zwei Zugaben.