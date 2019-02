Vereine Lebensretter kämpfen für ihre Bäder

Gschwend / Wolfgang Pfister

Der Rekordsommer des Jahres 2018 hatte auf Bundesebene mehr als 500 Badetote zur Folge, wie der Bundesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) festgestellt hat. ­Einer der Hauptgründe sei die zurückgehende Schwimmfähigkeit der Bevölkerung aufgrund von Schließungen kommunaler Bäder. Ohne die Bäder gebe es keine Schwimmkurse. Die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Gschwend leisteten im letzten Jahr rund 450 Wachstunden am Badsee, die Zahl der Erste-Hilfe-Einsätze bewegte sich im einstelligen Bereich. Dazu wurde in zwei Schwimmkursen rund 30 Kindern das Schwimmen beigebracht, zahlreiche Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen abgenommen sowie der rettungsschwimmerische Nachwuchs gefördert und in die Vereinsarbeit eingebunden.

Die Voraussetzung für die erfolgreiche DLRG-Arbeit ist das „Wasserreich“ Gschwend. Dennoch treibt die DLRG Gschwend mit ihren 469 Mitgliedern um Vorstand Michael Wendel die Sorge um, wie es mit dem defizitären Gschwender Hallenbad weitergeht. Die Resonanz auf die Angebote der Lebensretter ist gut. „Nach 20 Minuten war der neue Kinderschwimmkurs ausgebucht“, wusste Michael Wendel zu berichten. Die DLRG registrierte viele Anmeldungen aus umliegenden Gemeinden, wo es keine Bäder gibt.

Viel geleistet

Das Badseefest war ein Besuchermagnet und die vier Altpapiersammlungen waren erfolgreich. Uwe Behnert und Anja Stümpfig als technische Leiter hatten ­beeindruckende Zahlen im ­Gepäck. Bei Erste-Hilfe-Kursen unter ­Leitung von Winfried Hofmann wurden 32 Zertifikate ausgestellt, an den Rettungsschwimmkursen nahmen 22 Jugendliche und Erwachsene teil. Dazu kamen 76 Schwimmabzeichen vom „Seepferdchen“ bis zum „Juniorretter“. Die aktive Gruppe unterzog sich Fort- und Weiterbildungen im Sanitätsbereich, wobei Marina Kunz Ausbildungsassistentin für das Rettungsschwimmen wurde und Anja Stümpfig den Lehrschein erwarb. Das Jugendeinsatzteam, kurz JET genannt, hatte seinen ersten Auftritt bei einer Rettungsübung während des Badseefests. Das Kinderferienprogramm der Gemeinde wurde bei drei Aktionen unterstützt.

Die Leiterin für Wirtschaft und Finanzen, Sandra Luther, hatte das Amt im vergangenen Jahr übernommen und deshalb etwas Lampenfieber, als sie ihre erste Jahresbilanz vorlegte. Die Aufregung war unbegründet, der Kassenstand hat sich positiv entwickelt. Reiner Wahl und Tanja Behnert hatten die Kasse sorgfältig geprüft. Ihrer Empfehlung, die Entlastung der Schatzmeisterin vorzunehmen, folgte die Versammlung einstimmig.

Der vorgelegte Haushaltsplan wurde ebenfalls einstimmig abgesegnet. Für Diskussion sorgte die geplante Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für Jugendliche, Erwachsene, Familien und Körperschaften. Die jährliche Erhöhung der Abgaben an den Landes- und Bundesverband der DLRG ist mit den immer umfangreicheren Verwaltungsarbeiten in diesen Gremien zu erklären, die von hauptamtlichen Mitarbeitern getätigt werden. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung wurde einer moderaten Erhöhung der Beiträge zugestimmt. Die ­Jugendleitung berichtete von 15 Aktionen. Von der feucht-fröhlichen Faschingsparty im „Wasserreich“ über die obligatorische Maiwanderung und zahlreiche Bastelaktionen bis zum Geländespiel war in Gschwend ­einiges ­geboten. Die nächsten Aktionen stehen bereits fest: An Rosenmontag gibt es wieder eine ­Faschingsparty und im März eine Badeausfahrt, die bereits ­aus­­gebucht ist. „Das ist einen Beifall wert“, meinte Bürgermeister-Stellvertreter Walter Schober zu den Jahresberichten. Bezüglich des „Wasserreichs“ brachte er zum Ausdruck, dass der momentane Abmangel nicht in diesem Umfang weitergehen könne. Man prüfe, wo man an der Kostenschraube drehe könne, um den jährlichen Zuschuss deutlich zu senken.

Info Die DLRG-Petition „Rettet die Bäder“ gibt es unter https://www.dlrg.de/rettet-die-baeder.html