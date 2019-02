Zuschuss Leader startet neunte Runde

Murrhardt / swp

Die Leader-Geschäftsstelle in Murrhardt hat ihren neunten Projektaufruf für Leader-Projekte im Schwäbischen Wald gestartet. 300 000 Euro an EU-Fördermitteln stünden zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung. Gefördert werden können Vorhaben von Kommunen, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und auch Einzelpersonen. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass das Projekt im Gebiet der Leader-Aktionsgruppe mit ihren 28 Mitgliedskommunen umgesetzt wird und einen Beitrag zu den Zielen des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) im Schwäbischen Wald leistet. Weitere Projektaufrufe sind bis Ende 2020 regelmäßig vorgesehen. Eine frühzeitige Absprache mit der Leader-Geschäftsstelle wird empfohlen.

Die Projekte werden vom Auswahlausschuss des Vereins Regionalentwicklung Schwäbischer Wald nach einem transparenten und überprüfbaren Auswahlverfahren anhand objektiver Kriterien bewertet und zur Antragstellung bei Leader ausgewählt. Anträge können bis zum 7. März eingereicht werden. Der Aus-

wahlausschuss wird voraussichtlich am 28. März entscheiden.

Bagatellgrenze 500 Euro

Es können Vorhaben für die sieben Handlungsfelder des Regionalen Entwicklungskonzepts eingereicht werden: Wohnen und Leben, demografischer Wandel, attraktive Familienregion, Mo­bi-

­lität, natürliche Ressourcen, nachhaltiger Tourismus und Wirtschaft. Die Bagatellgrenze der Fördersumme beträgt 500 Euro, die Obergrenze liegt bei 600 000 Euro.

Die 28 Mitgliedsgemeinden der Leader-Aktionsgruppe Schwäbischer Wald verteilen sich auf vier Landkreise. Im Landkreis Heilbronn sind dies Löwenstein und Wüstenrot. Im Ostalbkreis sind Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heuchlingen, Obergröningen, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot sowie Untergröningen beteiligt. Mitgliedsgemeinden im Rems-Murr-Kreis sind Althütte, Großerlach, Kaisersbach, Murrhardt, Rudersberg, Spiegelberg, Sulzbach/Murr, Welzheim sowie die Ortsteile Pfahlbronn und Vordersteinenberg der Gemeinde Alfdorf. Im Kreis Hall sind Fichtenberg, Gaildorf, Mainhardt, Oberrot, Sulzbach-Laufen sowie der Haller Ortsteil Bibersfeld dabei.