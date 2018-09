Kreis Hall Die vielen Wege ins Giga-Net

Das Wirtschaftlichkeitslückenmodell

Marktgetrieben sind Maßnahmen, von denen sich Unternehmen Gewinn versprechen. Der Breitbandausbau in der Provinz gehört da eher nicht dazu. Ein Drei-

Häuser-Gehöft im Schwäbischen Wald ans Turbo-Internet zu bringen, lohnt sich einfach nicht. In solchen Fällen kann das Wirtschaftlichkeitslückenmodell des Bundes greifen. Kommunen können daraus Fördermittel beantragen, die zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke an das Unternehmen weitergereicht werden, das Netzausbau und -betrieb übernehmen will. rif