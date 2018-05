Infrastruktur Langsam schließen sich die Lücken auf der Datenautobahn

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Rundschau-Serie (2): Die Stadt Gaildorf sieht sich in der Breitbandversorgung auf einem guten Weg. Nun wird die Liste noch zu bewältigender Aufgaben Stück für Stück abgearbeitet. Ein schwieriges Unterfangen.

Wenig werde getan, um Gaildorfs Haushalten flächendeckend die Nutzung eines schnellen Internets zu ermöglichen. Diesem Vorwurf sind Stadtverwaltung und Verbandsbauamt hier und dort ausgesetzt. Stimmt nicht, kontern die Gescholtenen und belegen das mit einer langen Liste bereits abgeschlossener wie laufender Maßnahmen. Und sie erläutern, wie schwierig es ist, die komplizierte Siedlungsstruktur zu versorgen und auch die unterschiedlichen Netzbetreiber unter einen Hut zu bekommen (wir haben berichtet).

Im Teilort Bröckingen zum Beispiel sind – seit die Net-Com im Jahr 2014 eine sogenannte FTTC-Lösung (Fibre to the Cabinet), also Glasfaser bis zum Kabelverzweiger, umgesetzt hat – Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) „problemlos möglich“, wie die Verwaltung kürzlich dem Gemeinderat berichtete. Im Zusammenhang mit der umfangreichen Leitungs- und Kanalsanierung in der Hager-Siedlung – mit Ausnahme der Hölderlinstraße – hat die Stadt gleich ein Netz an Leerrohren bis in die einzelnen Gebäude verlegen lassen. Das gilt auch für die frisch sanierte Wirkerstraße in der Arwa-Siedlung, den Abschnitt Falkenstraße im Baugebiet Wörlebach oder im Gewerbegebiet Münster.

Problematische Bereiche sind laut Verwaltung die Baugebiete Gerhard-Taxis-Straße (Ottendorf) und Billmerweg (Eutendorf). Dort liegen ebenfalls Leerrohre für eine spätere Glasfaser-Anbindung, eine sofortige Versorgung sei derzeit jedoch „wegen fehlender Zuleitungen nicht möglich“, wie es in einem Papier zur jüngsten Ratssitzung heißt. Durch den Netzbetreiber Unitymedia werde jedoch eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s gewährleistet.

Eine weitere Maßnahme konnte am Wörthbach in Eutendorf umgesetzt werden: Mit dem Verlegen der Gasleitungen wurde auch ein Leerrohr-System eingezogen und mit dem Netz im Billmerweg verküpft.

Für den kleinen Teilort Schönberg zeichnet sich nun auch eine Lösung ab. Dort ist die Anbindung an ein FTTC-Netz geplant. Was sich allerdings etwas kompliziert gestaltet: Vorgesehen ist, vom Kabelverzweiger der Telekom in der Osterbachstraße (Wochenendhaus-Siedlung) bis zur Glasfaser-Trasse der Net-Com eine Verbindung herzustellen. Dazu muss der Kocher unterquert werden.

Baubeschluss gefasst

Die Kosten dafür sind mit 70 000 Euro veranschlagt, dazu gibt es einen Landeszuschuss in Höhe von knapp 30 000 Euro. Den Baubeschluss hat der Gemeinderat einstimmig gefasst. Damit einher geht der Auftrag an die Verwaltung, einen Betreiber zu suchen – entweder im Rahmen eines eigenständigen Ausschreibungsverfahrens oder im Zusammenhang mit einer landkreisweiten Ausschreibung.