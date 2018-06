Wettbewerb Langohren im Geschwindigkeitsrausch

Gaildorf / Karl-Heinz Rückert

Was haben Kaninchen mit Strumpfhosen zu tun? Diese Frage ließ sich am Sonntag ganz einfach klären. Das Vereinsgelände des Kleintierzuchtvereins Gaildorf liegt im Bereich der ehemaligen Kläranlage der Unterroter Arwa-Strumpfwerke. Für den Verein lag der Turniername für den ersten Gaildorfer Strumpfhosen-Cup also auf der Hand. Für das ungewöhnliche Turnier mit den Langohren hatten die Kleintierzüchter die befreundeten Murrtalhopper eingeladen.

Mal widerwillig, mal sportlich

Ausgesprochenes Turnierwetter für Zuschauer und „Turnierkaninchen“ herrschte auf dem Gelände. Aus schattiger Perspektive konnten die einen den Hindernislauf der Mümmelmänner beobachten, während sich diese auch mal unlustig oder eher der Pflicht genügend über die Hindernisse auf dem etwa 20 Meter langen Parcours mühten oder schubsen ließen. Ganz sportliche Hopper flogen dagegen regelrecht über die Hindernisse, deren Höhe von 25 bis 40 Zentimetern reichte. Bei solchen Spurts hatten selbst die „Jockeys“ ihre liebe Mühe, das Tempo mitzuhalten. Für Menschen und Tiere hielten die Kleintierzüchter schattige und kühle Plätze vor, was Christoph Noller von den Kleintierzüchtern besonders wichtig war – schließlich sollten alle Teilnehmer dieselben guten Startvoraussetzungen haben.

20 Zentimeter hoch waren die Hindernisse für die Anfängerhopper. Für „Juno“ von Greta Wallrapp kein Problem. Ohne Fehler meisterte er in 5,5 Sekunden die aufgestellten Barrieren und verwies seine Artgenossinnen „Soraya“ von Gina Allmendinger und „Liesl“ von Joshua Bernhard auf die Plätze. Beide benötigten 13,6 Sekunden bei einem und drei Fehlerpunkten. Für die „leichte Klasse“ wurde es nicht leichter. Die Hindernisstangen lagen auf 25 Zentimetern Höhe. Für „Cora“ von Tabea Bernhard war das kein Problem. Ohne Fehler meisterte der fliegende Hopper in 5,5 Sekunden die Hindernisstrecke. Hanna Heinles „Kyra“ schaffte es ebenfalls ohne Fehler in etwas mehr als neun Sekunden und belegte vor Nadine Bernhard und ihrem „Gustav“ den zweiten Platz.

Die Hindernishöhe von 35 Zentimetern in der mittelschweren Klasse machte den Langohren etwas mehr zu schaffen. „Speedy“ von Joshua Bernhard ließ seine Hopperkonkurrenten „Archibald“ von Tabea Bernhard und „Elyon“ von Jeanette Lörch dank seiner fehlerfreien Sprünge hinter sich und qualifizierte sich nach den Turnierregeln für den Start in der schweren Klasse mit einem Hindernisparcours von 40 Zentimetern Höhe. Auch in dieser Klasse machte „Speedy“ seinem Namen alle Ehre. Mit einem Fehlerpunkt und 16,59 Sekunden gewann er auch diesen Lauf. Jeanette Lörchs „Gucci“ und „Thor“ von Nadja Amolsch waren zwar schneller, warfen aber zwei und fünf Stangen ab. Preise gab es am Ende für alle Teilnehmer.