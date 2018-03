Sicherheit Landratsamt prüft Ampelschaltung in Ottendorf

Gaildorf / ka

Warum ist in Crailsheim eine Ampelschaltung möglich, in Ottendorf jedoch nicht? Annette Sawade hat den Bericht unseres Redakteurs Klaus Rieder zur Ampelschaltung an der Kreuzung der Spöcker Straße in die B 19 (RUNDSCHAU vom 1. Februar) aufgegriffen und im Ausschuss für Umwelt und Technik um Informationen darüber gebeten.

Seit Jahren fordern die Ottendorfer, dass die Ampeln auf der B 19 in Richtung Gaildorf und Schwäbisch Hall gleichzeitig auf Rot schalten. Und sie wünschen ein gelbes Blinklicht für Linksabbieger aus Richtung Spöck, das den Autofahrer auf querende Fußgänger aufmerksam macht. Sie finden auch die Anforderungszeit für den Verkehr aus der Spöcker Straße zu kurz.

Das ließe sich ändern, signalisiert Werner Schmidt, Dezernent für Verwaltung und Finanzen im Haller Landratsamt. In seiner Antwort an Sawade informiert er über einen Vororttermin mit der Firma Siemens. Dabei seien mehrere Möglichkeiten diskutiert worden. Siemens will dazu noch Vorschläge liefern. Sobald diese vorliegen, wird das Amt für Straßenbau und Nahverkehr das weitere Vorgehen mit der Stadtverwaltung Gaildorf abstimmen, schreibt Schmidt.

Zum Thema Ampel schreibt er, die Anlage in Ottendorf könne nicht mit der in Crailsheim verglichen werden. Die Anlage besitze zweifeldige Signalgeber und ist wie die Ottendorfer Ampel mit Blindentechnik ausgestattet, biete jedoch keinen Vollschutz für Fußgänger, da ein gelbes Blinklicht den Autofahrer aus der untergeordneten Straße zum „Vorsichtigfahren“ anleitet, dieser jedoch die Fußgängerfurt theoretisch überqueren kann, auch wenn der Fußgänger bevorrechtigt ist.

Schmidt: „Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass der Fußgänger ,Vollschutz’ genießt, da auf beiden Seiten dreifeldige Signalgeber vorhanden sind und somit die Anlage bei Anforderung des Fußgängers auf beiden Seiten auf Rot stellt.“