Straße Landratsamt ordnet Teilsperrung in Gaildorf an

Landratsamt ordnet Teilsperrung in Gaildorf an

Gaildorf / Jochen Höneß

Manchem Gemeinderat dürfte das, was Bürgermeister Frank Zimmermann am Mittwochabend zum Ende der Sitzung vortrug, bekannt vorgekommen sein: Wie schon bei der geplanten Verengung der Kanzleistraße auf eine Fahrspur (wir berichteten mehrfach) hat das Schwäbisch Haller Landratsamt der Gaildorfer Stadtverwaltung mal wieder eine „verkehrsrechtliche Anordnung“ zukommen lassen. Diesmal geht es um die Schloss-Straße, genauer gesagt: die Marktplatzkreuzung. Dort sollen ab Montag im Auftrag von Telekom und Unitymedia Glasfaserleitungen verlegt werden. Flächenmäßig ist die Baustelle zwar nicht groß – die Auswirkungen auf die Verkehrsführung sind es aber allemal.

In Ferienwoche verlegt

„Wie immer“, so Zimmermann, habe die Stadt bei derartigen Anordnungen keine Entscheidungsbefugnis. Die Info sei vergangenen Freitag im Rathaus angekommen; man habe wenigstens noch erreichen können, die Baumaßnahme in die Faschingsferien zu verlegen, um die verkehrlichen Auswirkungen ein wenig abzumildern.

Was genau wird nun ab Montag getan? Zu welcher Uhrzeit wird die Baustelle eingerichtet? Wie genau verlaufen für wen die Umleitungsstrecken? Und was ist mit den Anliegern entlang der Baustelle? Die Pressestelle des Schwäbisch Haller Landratsamtes lässt all diese Fragen unbeantwortet und verweist ans Gaildorfer Rathaus. Doch dort kann man auch nicht weiterhelfen – die Maßnahme wurde schließlich von der Kreisverwaltung angeordnet.

Auskunft gibt schließlich Bauleiter Michael Hergenröther vom ausführenden Unternehmen Leonhard Weiss: Ab Montag, 7 Uhr, werden die Baustelle sowie die erforderlichen Sperrungen eingerichtet. Konkret bedeutet das: Wer aus Richtung Unterrot an die Marktplatzkreuzung heranfährt, kann ab Montag nicht mehr rechts abbiegen. Wer sich aus Richtung Winzenweiler nähert, darf nur noch geradeaus fahren. Und der Verkehr aus Richtung Schwäbisch Hall muss sich rechts gen Unterrot halten.

Diese Einschränkungen machen großflächige Umleitungen erforderlich. Der überörtliche Verkehr von Gaildorf Richtung Obersontheim wird über Ottendorf und Großaltdorf geführt. Und wer aus Richtung Obersontheim gen Schwäbisch Hall fahren möchte, muss bereits an der Eutendorfer Straße Richtung Großaltdorf abbiegen. Ausnahmen für Anlieger direkt an der Baustelle gibt es keine. „Wir können an der Stelle keinen Verkehr zulassen“, so Hergenröther. „Das wäre für die Arbeiter einfach zu gefährlich.“

Binnen einer Arbeitswoche, also bis Freitagabend, sollen die Arbeiten beendet sein und der Verkehr wieder wie gewohnt fließen können. Wie sich die Baustelle und die Umleitungen in der kommenden Woche auf den ohnehin grenzwertigen innerstädtischen Verkehr auswirken, bleibt abzuwarten. Das Landratsamt hat jedenfalls die Beteiligten in einer Mail aufgefordert, Behinderungen „so gering wie möglich zu halten“.