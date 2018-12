Gaildorf Land unter an Heiligabend: Der Kocher verlässt sein Bett

Gaildorf / kmo

Sintflutartige Regenfälle am Wochenende und besonders in der Nacht auf Heiligabend ließen Erinnerungen an die verheerenden Überschwemmungen vor 25 Jahren wach werden: Der Kocher hatte sein Bett verlassen. Der Pegel in Gaildorf war von 65 Zentimeter am Freitag auf fast 4,10 Meter am Montagnachmittag angeschwollen. Die Talaue samt Strandcafé und Radweg war überflutet und musste vorübergehend gesperrt werden. Kocherabwärts das gleiche Bild: Bei Kleinaltdorf (großes Foto) standen komplette Baumwiesen unter Wasser. Erst am Nachmittag, als der Regen aufhörte, sank der Wasserspiegel wieder und erreichte am ersten Weihnachtsfeiertag die Zwei-Meter-Marke. Gestern Nachmittag waren schließlich 1,60 Meter erreicht – bei weiter fallender Tendenz und ohne Aussicht auf weitere Niederschläge in den kommenden Tagen.