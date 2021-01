Ums Rechnen und Messen und um Lärm geht’s am Montagabend im Oberroter Gemeinderat. Wolfgang Wahl von der Freiburger Rapp Trans AG ist per Video zugeschaltet. Sein Unternehmen wird den Lärmschutzplan für Hausen erstellen. Errechnen, um genau zu sein. Das sei so vorgeschrieben, erläutert Wahl...