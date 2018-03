Investition Ladestation für E-Mobilität

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

Vor einem Jahr hat der Gemeinderat die Anschaffung beschlossen, im November erhielt die Stadt den Zuwendungsbescheid, am Mittwoch hat der Technische Ausschuss die Sache auf den Weg gebracht. In der Schlossstraße bei den Parkplätzen vor dem Schlosspark soll sie ihren Standort haben. 21 000 Euro Zuschuss hat die Stadt bekommen, sagt Manfred Sonner vom Verbandsbauamt. In der Vorlage sind die Gesamtkosten exakt aufgeschlüsselt: 12 500 Euro für den Netzanschluss, 2500 Euro für Beschilderungen und Markierungen. Unterm Strich sind es 58 667 Euro, die Mehrwertsteuer inklusive.

„Warum bauen wir und die ENBW betreibt die Ladestation“, fragt Gemeinderat Rainer Baumann. Die Stadt investiert und sei später zu 50 Prozent am Stromverkauf beteiligt, erklärt Amtsleiter Sonner. „Wird sie viel genutzt, verdienen wir, je nachdem, wie viele dort tanken.“

Die Ladestation hat zwei Ladepunkte mit jeweils Gleich- und Wechselstromanschluss bei 50 kW Ladeleistung. Für die Anrechnung ist ein Display mit RFID und App-Zugang sowie ein Kartenlesegerät enthalten. „Das alles entspricht den EU-Richtlinien und ist genau vorgeschrieben“, erklärt Sonner.