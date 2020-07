Bereits im vergangenen Jahr war der Abschnitt zwischen Eschach und Frickenhofen mit einem neuen Belag versehen worden. Nun soll das letzte Stück der Sanierung in Angriff genommen werden. Inzwischen wurde der Untergrund der Straße untersucht. Dabei bestätigte sich die Vermutung, dass die Gesamtstärke des bestehenden Oberbaus teilweise nicht mehr den aktuell gültigen Richtlinien entspricht. Die vorhandene Hangrutschung wurde wohl durch eine Knollenmergelschicht verursacht, die unter Einwirkung von einströmendem Regenwasser aufquillt und dann zu rutschen beginnt.

L1080 Gschwend Oft bleibt nur ein Sprung in den Straßengraben Gschwend Das Regierungspräsidium berichtet, dass auf Grundlage des Baugrundgutachtens nun der neue Fahrbahnaufbau festgelegt wurde. Es ist geplant, die neuen Asphaltschichten, bestehend aus einer Tragschicht und einer Deckschicht, auf die bestehende Fahrbahn aufzubringen. Dabei soll der bisherige Verlauf der L 1080 nicht verändert werden. Die Zufahrten einiger Anlieger im Bereich Rotenhar müssen dann allerdings etwas angeglichen werden. Die Stabilisierung des Hangs soll mit säulenförmigen Bohrpfählen gelingen, die aus Beton mit Stahleinlagen bestehen. Geplant ist, dass die Fahrbahn möglichst einheitlich auf sechs Meter verbreitert wird. „Es könnte deshalb in verschiedenen Bereichen ein Grunderwerb von kleineren Teilflächen erforderlich werden“, vermutet das Straßenbauamt in Ellwangen. Die Kosten für die Sanierung der Fahrbahn und die Hangsicherung sind mit etwa 750.000 Euro veranschlagt.

Mit einer eindrucksvollen Demonstration konnte die Bürgerinitiative L 1080 vor wenigen Tagen deutlich machen, dass es auf dem Abschnitt zwischen Rotenhar und Frickenhofen für Fußgänger und Fahrradfahrer eng werden kann. Ein zusätzlicher, separat geführter Fuß- und Radweg würde sich anbieten.

Das Regierungspräsidium verweist jedoch darauf, dass gemäß der geltenden Richtlinien bis zu einer Verkehrsstärke von 3000 Fahrzeugen pro Tag ein „Mischverkehr“ von Fahrzeugen und Fahrrädern auf einer gemeinsam genutzten Fahrbahn üblich sei. Die Verkehrsstärke auf der L 1080 liege gegenwärtig bei etwa 2500 Fahrzeugen pro Tag. Außerdem gebe es für Fußgänger die Möglichkeit, „einen parallel verlaufenden Weg (ausgewiesener Wanderweg der Gemeinde Gschwend) zwischen Rotenhar und Frickenhofen zu nutzen“.

Das Regierungspräsidium befürchtet, dass ein drei Meter breiter, eigenständiger Geh- und Radweg entlang der L 1080 sowohl geologisch als auch landschaftlich sensible Bereiche durchqueren würde. Beispielhaft werden Hangrutschungen und ein Biotop genannt. Auch seien die Kosten zu bedenken.

Alternative besteht

„Vor dem Hintergrund, dass es bereits eine bestehende Verbindung zwischen Rotenhar und Frickenhofen gibt, die von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann, ist aktuell kein eigenständiger Geh- und Radweg entlang der L 1080 vorgesehen“, heißt es in einer Stellungnahme des Regierungspräsidiums. Die bestehende Verbindung sei in den Rad- und Wanderkarten der Gemeinde Gschwend („Kultur- und Landschaftspfad“ und „Grüner Pfad“) ausgewiesen. Auch sei in den Konzepten des Ostalbkreises keine Radwegeverbindung zwischen Rotenhar und Frickenhofen vorgesehen. Das Regierungspräsidium und die Verantwortlichen im Straßenbauamt in Ellwangen signalisierten jedoch Bereitschaft, die Überlegungen der Bürgerinitiative aufzunehmen und eine gemeinsame Lösung zu finden.

Für die erste Jahreshälfte 2021 ist der Beginn der Sanierungsarbeiten geplant, wobei mit einer Bauzeit von etwa sechs Monaten gerechnet wird. Die Verkehrsführung während dieser Dauer ist vom Bauablauf abhängig und dürfte die Verantwortlichen noch vor so manche Herausforderung stellen.