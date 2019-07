Der TSV Gaildorf soll einen Kunstrasenplatz bekommen. Doch das auf diesen Plätzen eingesetzte Granulat ist inzwischen umstritten.

Der Sportplatz in den Bleichwiesen ist in die Jahre gekommen. Wo unter anderem der TSV Gaildorf seine Spiele in der Kreisliga bestreitet, soll deshalb ein neuer Rasen her – und zwar einer, den man bei geringerem Pflegeaufwand ganzjährig nutzen kann: ein Kunstrasen. Schon zu Beginn der Sitzung des Gaildorfer Gemeinderats am Mittwochabend deutete Tanja Ritter jedoch an, dass man im Lichte der jüngsten Diskussionen um Kunstrasenplätze das Projekt womöglich neu bewerten müsse. Wegen einer Erkrankung von Bürgermeister Frank Zimmermann leitete die Erste Beigeordnete die Sitzung im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses. Seit bekannt ist, dass das auf den Plätzen eingesetzte Granulat im Zuge einer EU-weiten Reduzierung von Mikroplastik künftig verboten werden könnte, stellt sich mancher die Frage, ob sich die Neuanlage solcher Plätze überhaupt noch lohnt.

In der Ratssitzung ging es nun um die „weiteren Leistungsphasen“ des Büros Krämer, Gölz + Zimmermann für den Bau des Kunstrasenplatzes. Das Büro hatte bereits die Entwurfsplanung übernommen. Auf Grundlage dieses Plans gab es im Mai einen Förderbescheid über 119.000 Euro. Für die Stadt Gaildorf bleiben somit Gesamtkosten in Höhe von rund 87.000 Euro. Mit der Förderung verbunden ist die Verpflichtung, spätestens ein Jahr später mit dem Bau zu beginnen – also am 21. Mai 2020. Die Zeit drängt; der entsprechende Beschlussvorschlag sollte am Mittwoch den Weg für die weiteren Schritte ebnen. „Gegenstand der weiteren Planung wird sicherlich auch die Granulat-Problematik sein“, erklärte Manfred Sonner, der Leiter des Verbandsbauamts.

Frank Stettner (FWV) zeigte sich anschließend an die Verwaltung gerichtet „froh, dass Sie hinter dem Projekt stehen“. Es sei sicherlich sinnvoll, nach Alternativen zum bislang verwendeten Granulat zu suchen – beispielsweise Kork oder Sand. Allerdings, schränkte der Stadtrat ein, müsse man prüfen, ob der bislang verwendete Stoff tatsächlich schädlich sei. „Ich habe da unterschiedliche Berichte gelesen.“

Christina Schlögl (SPD) teilt diese Befürchtung. Sie habe schon früher auf die Problematik des Mikroplastiks hingewiesen. „Ich wurde damals aber leider nicht ernst genommen.“ Zur Verfüllung des Platzes soll deshalb nach ihrem Willen eine Alternative gewählt werden. „Was wir heute entscheiden, sollten wir auch in Zukunft mit unserem ökologischen Gewissen vereinbaren können.“

Das will Rainer Baumann so nicht stehen lassen. „Ich bin überrascht, welche Hysterie hier ausgebrochen ist“, meldet sich der CDU-Stadtrat zu Wort. „Es wird kein Verbot des Granulats auf EU-Ebene geben!“ Der TSV Gaildorf leiste sehr viel für Kinder und Jugendliche. „Wir sollten dringend dafür sorgen, dass ein ganzjährig bespielbarer Platz zur Verfügung gestellt wird.“ – „Die Kinder sollten halt auch gesund Sport machen können“, konterte Margarete John (SPD). Und Fraktionskollegin Christel Hofmann-Alber sekundierte: „Wir müssen auch etwas gegen Mikroplastik im Meer tun!“ Baumann schien darauf schier der Kragen zu platzen: „Ich möchte dann mal sehen, wie viel Granulat aus Gaildorf im Meer landet!“

Wie genau der Platz nun künftig beschaffen sein wird, war allerdings gar nicht Gegenstand der Beschlussvorlage. Die wurde schließlich auch einstimmig angenommen – auf Vorschlag von Frank Stettner um den Zusatz ergänzt, dass der TSV Gaildorf in die weitere Planung eng mit einbezogen wird.

