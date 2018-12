Kunst Kulturverein Klassik löst sich auf, Café Soiree lebt weiter

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

Beim letzten Konzert eröffnet Sabine Bölz ihren Gästen das Ende der Ära der Kulturreihe auf ihrem Hofgut. Die Nachricht kommt für viele überraschend, denn das Café Soirée ist zur Marke geworden. Für Insider kommt die Nachricht nicht überraschend. Bereits im Frühjahr zeichneten sich die Schwierigkeiten ab. „Wir konnten viele Posten nicht besetzen“, berichtet die Besitzerin des Hofguts, „einige möchten und können aus Altersgründen kein Amt übernehmen, andere aus familiären Gründen.“ Der Verein zähle nur 30 Mitglieder und der Jüngste ist der Künstler Dirk Pokoj, 55. Der Kulturverein Klassik Limpurger Land, 2012 gegründet mit dem Ziel, Kultur im ländlichen Raum zu fördern, befindet sich jetzt in der Liquidationsphase. Vor seinem Exodus am 31. Dezember 2018 um null Uhr lädt er zum Benefizkonzert in die Kirche „Zu unserer lieben Frau“ nach Münster ein. „Das neue Mannheimer Orchester“ spielt auf barocken Instrumenten Bach, Stamitz und Mozart. „Das Gotteshaus muss renoviert werden“, erklärt Norbert Bölz.

Sein Vater hat das Hofgut 1979 gekauft, nachdem er von einer Feuerwehrübung auf dem Anwesen erfuhr. Jene Übung fiel wegen des ungünstig stehenden Windes aus. „Mein Vater stammt aus Unterrot und ist sehr heimatverbunden. Er setzte alles in Bewegung, um dieses Anwesen zu kaufen, es war ja das ehemalige Jagdhaus der Schenken“, berichtet Norbert Bölz. Er zog dann mit seiner Familie von Stuttgart nach Gaildorf und sanierte das alte Gemäuer von Grund auf. 2007 eröffnete seine Frau das Café, servierte selbstgebackene Kuchen und verkaufte Fair-Trade-Produkte und Kunsthandwerk aus der Dritten Welt. 2012 waren die ehemaligen Wirtschaftsgebäude gegenüber des ehemaligen Jagdhauses saniert und das Café zog um. Es wurde für viele Musik- und Kleinkunstliebhaber zur ersten Adresse.

Familie Bölz wird nun den Anbau von Grund auf sanieren und die Küche und eine Hausmeisterwohnung dorthin auslagern. Es ist der älteste Teil des Anwesens und für das Freilandmuseum Wackershofen ein Objekt der Begierde. Bölz lehnte ab. Für die Sanierung hat er zwei Jahre veranschlagt. Der Religionslehrer am Schenk-von-Limpurg-Gymnasium wird die Ferien auf dem Bau verbringen, Steine und einzelne Fachwerkteile Stück um Stück ersetzen. „Bei einem so alten Gemäuer weiß man nie, was einem erwartet“, sagt er mit einem Lächeln. Es sei die pure Liebhaberei.

„2021 wollen wir wieder starten“, so Sabine Bölz. Sie hat Kontakte zur Musikschule Schwäbischer Wald-Limpurger Land und der Klangwerkstatt in Hall geknüpft, ist mit der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl im Gespräch. Sie möchte jungen Leuten, aber auch Profis, eine Bühne bieten. Bölz möchte zur Unterstützung des Nachwuchses Eltern an klassische Musik heranführen. „Wir wollen an unsere Tradition anknüpfen“, erklärt Norbert Bölz. Das Ehepaar plant, eine Interessengemeinschaft zu bilden. „Damit sind wir freier. Wir müssen keine Pflichttreffen abhalten und sind an keine Vorgaben gebunden“, erklärt die Geschäftsfrau. Die Kehrseite: Ihr gehen Fördergelder etwa die von der Bürgerstiftung Gaildorf und der Hans-Kupczyk-Stiftung verloren, Sponsoren werden ihre Schatulle verschließen, denn eine Interessengemeinschaft kann keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Eine Spende ist damit nicht mehr steuerlich absetzbar und wird somit uninteressant. „Wir haben Aktionen geplant, um an Geld zu kommen“, sagt Sabine Bölz mit einem schelmischen Lächeln. In erster Linie gehe es beiden um die Kultur und nicht ums Geldverdienen. Ihr reiche es aus, wenn sich das Café trägt.

Von Anfragen überrannt

Bölz werden dann wieder die Kunst auf den Kieselberg holen. Sie verfügen über einen guten Fundus. „Wir werden von Anfragen regelrecht überrannt“, sagt Sabine Bölz. Ihr sei es immer wichtig gewesen, die Künstler fair zu bezahlen, für Kost und Logis zu sorgen. „Die Künstler mögen auch den Rahmen, unseren kleinen Saal. Hier treten sie mit dem Publikum in einen Dialog. Durch die Nähe kommt es zum Austausch zwischen dem, der spielt, und dem, der hört.“ Das Ehepaar ist zuversichtlich, an ihren Erfolg der letzten Jahre anknüpfen zu können – in zwei Jahren.