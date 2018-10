Fichtenberg Kreative Menschen zeigen ihr Können

Fichtenberg / Brigitte Hofmann

Originelles und Schönes in allen Variationen gibt es bei der 14. Kunst- und Hobbyausstellung in der Gemeindehalle in Fichtenberg zu sehen und zu bestaunen.

Grün, Braun, Gelb – die Farben des Herbstes spiegeln sich auf vielen Tischen wider. Aber auch Weihnachten schickt erste Boten voraus. Über 30 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren am letzten Sonntag ihr kunsthandwerkliches Können.

Einmal mehr erweist sich die Ausstellung als Publikumsmagnet, sicherlich auch begünstigt vom spätsommerlichen Wetter, das die Menschen aus den Häusern holt. Wie immer sind eine ganze Reihe einheimischer Hobbykünstlerinnen und -künstler mit von der Partie. Aber auch sämtliche Nachbargemeinden, Schwäbisch Hall oder Bretzfeld sind vertreten. Etwas ganz Edles, nämlich Lace-Stickerei, hat Margit Ehrle aus Schorndorf mitgebracht. Die filigranen Kunstwerke bestehen nur aus Ober- und Unterfäden, nachdem das Trägervlies im Wasserbad herausgelöst wurde. Einen ganzen Wald aus Filz hat Gabriele Sonner vor sich aufgebaut.

Zwischen grünen Bäumen sitzen rote und braune Pilze, kleine Tiere und Wichtelmänner mit hohen Mützen. Dagmar Apperger stellt ihre niedlichen Schnecken, Mäuse oder Mini-Kürbisse mit Strick- und Häkelnadeln her. Holzspezialisten wie Uwe Kronmüller, Peter Löschke oder Alfred Häußler zeigen ihre schönsten Exponate, wobei letzterer mit seinen Krippenfiguren schon Richtung Weihnachten zielt. Viel Textiles wie Kissen, Taschen, genähte Püppchen und Greifbälle oder Wärmendes wie Mützen und Socken gibt es zu bestaunen. Schmuck für die Frau, den Raum, den Außenbereich, herzige Basteleien und kreativ Verspieltes soweit das Auge reicht, und alles kann käuflich erworben werden.

Ob es irgendwann wieder winterliche Landschaften gibt, wird sich zeigen. Bewundern kann man solche jedenfalls auf Walburga Rauschers wunderschön bemalten Glaskugeln. Bilder von ihr, Angelika Wöhrle und Heide Häußler schmücken mehrere Stellwände in der Halle. Die Bereiche Kunst und Hobby teilen sich den Raum und die Gunst der Besucherscharen.

Großen Anteil am Erfolg der Veranstaltung haben die Fichtenberger Landfrauen. Sie stehen mit Sekt am Empfangstisch, an den Töpfen in der Küche, am reich bestückten Kuchenbüfett und besorgen auch den Service. Bürgermeister Roland Miola weiß, dass er sich, wenn es was zu schaffen gibt, auf seine Landfrauen verlassen kann. Und er registriert es mit Freude, dass in seiner Gemeinde kreatives Wirken einen hohen Stellenwert genießt.