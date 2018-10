Konzert in Murrhardt Kreativ-virtuoser Ohrwürmer-Cocktail

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Die Pianistin Annette Hölzl und der Perkussionist Marius Hamann präsentieren in Murrhardt attraktive Musik.

Ein „unerhörtes“ Musikvergnügen bereiten die Pianistin Annette Hölzl und ihr neuer Perkussionspartner Marius Hamann vielen Musikfreunden: Als „Duetto Traversale“ nehmen sie ihre Zuhörer beim Murrhardter „Jazz im Foyer“ mit auf einen kurzweiligen Streifzug durch Musikgeschichten.

Vom Start weg herrscht beste Stimmung, als die passionierte Crossover-Künstlerin das Musikwissen der Gäste im Festhallenfoyer testet, die spontan mitsingen. Der junge Schlagzeuger mimt den Lehrling, der sich mit Klassik scheinbar kaum auskennt. Dabei musiziert der aus Trossingen stammende Marius Hamann seit frühester Kindheit und hatte an der dortigen Musikhochschule zwölf Jahre lang Schlagzeug- und Marimbafon-Unterricht bei Professor Michael Lang. In einigen fulminanten Soli demonstriert Hamann, dass er ein grandioser Perkussionist und großer Rocker, aber offen für fast alle Stile ist. Seit seiner Jugend spielte er in unterschiedlichen Bands, auch als Heavy-Metal-Drummer. Inzwischen ist er Schlagzeug-Lehrer. Zudem spürt das Publikum, dass der Perkussionist und die Pianistin prächtig musikalisch harmonieren. Beide sprühen vor Kreativität und Virtuosität. Voller Freude am Interpretieren, Improvisieren und Experimentieren mixen sie klassische Werke mit Hits aus Jazz, Pop und Rock. So verschmelzen sie melodische und rhythmische Ohrwürmer aus allen Epochen zu attraktiven, innovativen Kompositionen. Höhepunkte sind bezaubernde Liebesmelodien: „Musik ohne Liebe ist ebenso wenig vorstellbar wie Liebe ohne Musik“, betont Hölzl. Mit viel Gefühl verbindet das Duo Gaetano Donizettis „Lucia di Lammermoor“ und Sergej Prokofjews „Romeo und Julia“ mit Franz Liszts „Liebestraum“, einem Tango und einem swingenden Boogie-Woogie-Stomp von Thommy Dorsey.

Ein großer Ohrenschmaus ist die Hommage an Johann Sebastian Bach, „mit dem alles angefangen hat“, betont Marius Hamann, da der geniale Tonkunstmeister unzählige andere Musiker inspirierte. Die Eisenbahn hat viele Komponisten fasziniert. Deshalb gestalten Hölzl und Hamann ein beschwingtes Medley von Gioacchino Rossinis romantischem „Petit Train de Plaisir“ über Swing-Hits wie Oscar Pedersons „Night Train“, Duke Ellingtons „Take the A-Train“, Glenn Millers „Chattanooga Choo Choo“ und Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ bis zum schwäbischen Volkslied „Uff de schwäb‘sche Eisebahne“.

Annette Hölzl verrät, wie das vergnügliche Programm entstand: „Eine wichtige Rolle spielt das Entertainment mit Musikgeschichten“ über Komponisten und Werke, kleinen Gags und Interaktionen mit dem Publikum. „Dafür ist Marius Hamann der ideale Partner.“ Denn sein Perkussionsstil passt bestens zu Hölzls heiter-mitreißender Musikpräsentation. „Ich gehe wie der berühmte Roman-Detektiv Sherlock Holmes durch die Musikgeschichte. Dabei untersuche ich, welcher Komponist oder Musiker von welchem Kollegen etwas gelernt oder auch einfach geklaut hat“, sagt sie.

Die Zuhörer zeigen mit Bravorufen und jubelndem Applaus ihre Begeisterung und animieren Annette Hölzl und Marius Hamann schließlich zu zwei reizvollen Zugaben.