Forum Kraft und Kompetenz bündeln

Schorndorf /

Das Forum Asyl richtet sich an alle in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich Tätigen aus dem Rems-Murr-Kreis. Hier können sich die Teilnehmer austauschen und neue Kontakte knüpfen. Die nächste Tagung findet am Dienstag, 9. Oktober, um 18.30 Uhr im „Zentrum für internationale Begegnungen“ in Schorndorf statt. Das Programm beginnt um 19.15 Uhr mit der Begrüßung durch den Ersten Landesbeamten Michael Kretzschmar. Direkt im Anschluss übernimmt der schwäbische Kabarettist Eckhard Grauer, alias Leibssle, mit seinem aktuellen Stück „Freilich! Im Gegenteil sogar!“ die Unterhaltung. Gern gesehener Gast ist dabei „Herr Grauer“ in der SWR-Sendung „Freunde in der Mäulesmühle“. Die Lachmuskeln sollen an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bis zum 30. September kann man sich beim Landratsamt per E-Mail (d.jensen@rems-murr-kreis.de) oder telefonisch unter 0 71 51 / 5 01 16 69 anmelden. Benötigt werden der Name des ehrenamtlich Tätigen und der Arbeitskreis, für den sie oder er aktiv ist. Gerne können sich auch Ehrenamtliche aus dem Bereich Flüchtlingshilfe anmelden, die keinem Arbeitskreis angehören.

Info Der Rems-Murr-Kreis veranstaltet das Forum Asyl seit zweieinhalb Jahren in Kooperation mit dem Kreisdiakonieverband, der Caritas und dem Deutschen Roten Kreuz.