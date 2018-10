Männergesangsverein Oberrot Herbstkonzert mit Frauenchor

Oberrot / Andreas Balko

Seemannslieder, Schlager, christliche Musik und Opernstücke: Der Männergesangverein Oberrot und der Frauenchor der Kirche beeindrucken beim Herbstkonzert mit großer stilistischer Bandbreite.

Der Männergesangverein (MGV) Oberrot konnte sich bei seinem Herbstkonzert am Samstag über ein volles Haus freuen. Die Besucher in der Kultur- und Festhalle erwartete ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm, durch das Uli Roll als Moderator auf lockere Weise führte. Die Sänger hatten ihren Konzertabend unter das Motto „Seemänner und andere(s)“ gestellt. Dabei bezog sich „andere“ vermutlich auf die Sängerinnen des Chors „Aufatmen“.

Den Frauenchor der evangelischen Kirchengemeinde Oberrot unter Leitung von Gerlinde Hess hatte der MGV für den Abend als Mitwirkenden gewinnen können. Die Sängerinnen bereicherten das Konzert nicht nur mit ihren hellen weiblichen Stimmen, sondern auch mit christlicher Popularmusik. Insofern steuerten sie auch etwas zum Element „anderes“ im Konzerttitel bei. Tonsicher und mit beeindruckender Dynamik trugen sie die Stücke „You Raise Me Up“ – meisterhaft begleitet am Klavier von der erst 14-jährigen Lea Gunter – und „Well I’m gonna sing“ vor. Dass sie nicht auf geistliches Liedgut beschränkt sind, demonstrierten sie mit dem anspruchsvollen Lied „Parkplatzregen“.

Pappauto auf der Bühne

Zusammen mit den Sängern des MGV standen die Frauen bei zwei weiteren Stücken auf der Bühne. Mit „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ präsentierten Frauen und Männer quasi im Duett einen Henry-Valentino-Hit aus den Siebzigerjahren. Einen guten Schuss Selbstironie brachten sie in die Aufführung, indem eine verkleidete Sängerin und ein verkleideter Sänger jeweils im Papp­auto über die Bühne rumpelten. Schwung ins Publikum brachte das zweite gemeinsame Stück „Singing all together“. Dabei durften die Besucher die Rolle der Percussion einnehmen.

Bei den Auftritten des MGV mit Dirigentin Barabara Geist war die erste Hälfte des Abends ebenfalls der Rubrik „anderes“ gewidmet. Die Sänger zeigten eindrucksvoll, über welch breites Repertoire ihr Chor verfügt. Die Bandbreite reichte vom Volkslied aus dem Piemont „Belle rose du printemps“ über das Opernstück „Ach, ich habe in meinem Herzen“, „Wochenend und Sonnenschein“ als erste Coverversion der „Comedian Harmonists“, dem Popsong „Butterfly“ bis zum Millionenseller „The Lion Sleeps Tonight“.

Begleitung mit Akkordeon

Nach der Pause mit einem kleinen Imbiss waren dann aber die versprochenen Seemannslieder an der Reihe. Mit ihnen brachten die Sänger mächtig Stimmung in den Saal. Den Männern war anzusehen und anzuhören, dass sie sehr viel Spaß beim Singen hatten. Grandios begleitet wurden sie dabei wie auch bei den meisten anderen Stücken von Wolfgang Bauer. Der holte bei dem einen oder anderen Lied auch sein Akkordeon hervor, das er genauso sicher beherrscht wie das Klavier. Genannt seien die populären Stücke wie „Seemann, deine Heimat“, „Auf der Reeperbahn“ oder „La Paloma“. Aber auch unbekanntere Lieder wie die ungarische Volksweise „Heut’ geht es an Bord“ oder das aus Frankreich stammende „Schifferlied“ nach einem Satz von Friedrich Silcher kamen zum Vortrag.

Der offizielle Teil des Abends schloss mit dem Lied „Wo es Mädels gibt, Kameraden“. Danach gab es einen anhaltenden und begeisternden Applaus, der geradezu nach Zugabe schrie. Die Sangesmänner kamen dem Begehren des Publikums gerne nach. Ganz zum Schluss standen noch einmal Männer und Frauen gemeinsam auf der Bühne. Helmut Bürk, Vorsitzender des MGV, strahlte am Ende des Abends vor Freude. Die Kooperation seines Vereins mit dem Chor „Aufatmen“ hat sich ausgezahlt. Zusammen hatten die beiden Chöre das Publikum sichtlich begeistern können und selbst viel Spaß beim Singen gehabt.