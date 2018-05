Gaildorf City-Streife: kontrollieren, aber nicht verjagen

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Die Gaildorfer Stadträte sind mit der Arbeit der City-Streife zufrieden. Nun sind mehr Einsätze geplant.

Ihr Einsatz zeigt Wirkung: Seit die City-Streife in Gaildorf unterwegs ist, gibt es weniger Randale und Vandalismus. Allerdings operieren die Leute von Danijel Puskaric, Chef der Fichtenberger Protect-Security-Team (PST) GmbH, mit dem von der Stadt georderten und bezahlten Zeitkontingent an der Grenze. Für jeden der beiden wöchentlichen Streifengänge stehen den Sicherheitskräften nur fünf Stunden zur Verfügung.

Nun soll das PST-Engagement ausgeweitet werden. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung mit Mehrheit – bei elf Ja- und vier Gegenstimmen sowie vier Enthaltungen – für eine Aufstockung des Auftrags um rund 20 Prozent und damit eine Erhöhung des jährlichen Aufwands um 5000 auf nun 32.000 Euro. Damit soll gerade in der Sommerzeit neben den beiden bisherigen Einsatztagen – in der Regel freitags und samstags – auch an einem Werktag das Stadtgebiet „bestreift“ werden.

Spielplatz erneut verwüstet

Aber auch außerhalb der Wohnbebauung soll die City-Streife nach dem Rechten schauen, vor allem auf den Spiel- und Grillplätzen der Stadt, die in der Vergangenheit immer wieder verwüstet wurden – zuletzt rund um den 1. Mai. Die Stadt hofft nun, dass die Fälle von Zerstörungswut reduziert und die Anwohner in ihrer Nachtruhe besser geschützt werden können, wie es in einer Vorlage zur Ratssitzung heißt.

Einblicke in die Gefühlswelt junger Leute, die sich durch verstärkte Kontrollen an den Rand der Gesellschaft gedrängt fühlen, gab der 17-jährige Gymnasiast Marius Kühl. Er schilderte dem Gremium seine Beobachtungen auch an den Brennpunkten in der Innenstadt. Es sei zwar gut, dass es in Gaildorf eine City-Streife gebe, allerdings wünsche er sich bei den Kontrollgängen „mehr Kommunikation und mehr Bürgernähe“.

Heinrich Reh, Vorsitzender der FWV-Fraktion, erkannte im „engagierten Vortrag“ des jungen Mannes ein Spannungsverhältnis. Er empfahl, die Kontrollen flexibler anzustellen. Grundsätzlich funktioniere der Einsatz der City-Streife gut, urteilte SPD-Stadtrat Martin Bohn. Jedoch übernehme hier die Stadt die Aufgabe der Polizei und dadurch gehe Bürgernähe verloren.

Auch für Bürgermeister Frank Zimmermann ist die Situation „nicht ganz befriedigend“. Im Gespräch mit der Polizeispitze habe er erfahren, dass man nicht weniger Präsenz zeigen wolle, allerdings, so Zimmermann, „haben sie keine freien Kapazitäten“. Die Zusammenarbeit mit dem hiesigen Polizeiposten bewertete er als „sehr gut“ – gleichwohl müsse man sich daran gewöhnen: „Die klassische Polizeistreife ist ein Stück weit Geschichte.“

Ein Jugendhaus fehlt

„Hochachtung“ äußerte SPD­Stadträtin Christina Schlögl vor Marius Kühl, der die Lage in der Stadt eindrucksvoll geschildert habe. Auch sie wisse, dass viele der Kontrollierten verärgert seien. Sie riet dringend dazu, einen „runden Tisch“ einzuberufen, um Jugendliche zu Wort kommen zu lassen: „Die fühlen sich überall vertrieben. Es fehlt einfach ein Jugendhaus!“

Matthias Rebel, Vorsitzender der CDU-Fraktion, hätte gerne eine detailliertere Auswertung der Kontroll-Ergebnisse. Die Erfahrungsberichte hätten ihn im Übrigen in seiner Einschätzung bestätigt: Die Gruppen, die sich etwa im Pückler-Park aufhielten, seien in aller Regel nicht aggressiv, „man muss ihnen aber auch sagen: Bitte nicht so laut und nehmt euren Müll mit!“ Und wer sich nach mehrmaliger Aufforderung nicht daran halte, so Rebel, müsse dann mit einem Verweis rechnen.

Bei der Einführung der City-Streife habe er diesem Vorhaben noch kritisch gegenübergestanden, bekannte FWV-Stadtrat Frank Stettner. Inzwischen halte er die Arbeit der Einsatzkräfte jedoch für gut. Das Konzept habe sich bewährt. Allerdings könne er den weiteren Einsatz finanzieller Mittel nicht mehr mittragen. Stattdessen empfahl er dem städtischen Ordnungsamt, die Kontrollen mit dem vorhandenen Budget noch flexibler zu gestalten.