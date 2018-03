Gesellschaft Kontakte aufbauen, Barrieren abbauen

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Anifa, sieben Monate alt, ist der Sonnenschein am Tisch. Ihre junge Mama kommt aus Tschetschenien, die Frau daneben aus Georgien, die gegenüber aus Polen, und beide sind um einige Jahrzehnte älter als Anifas Mutter. Saba Mohamed ist als 17-Jährige aus Eritrea geflüchtet. Heute lebt sie mit ihrem Mann und den vier Kindern in Gaildorf. Es sind „Frauen aus aller Welt“, die sich im Kernersaal der Limpurghalle zum gemeinsamen Frühstück treffen.

Kerstin Furkert vom Amt für Migration des Landkreises Schwäbisch Hall leitet das Projekt. Mit von der Partie ist diesmal Katrin Ludwig vom Diakonieverband, die in Anlehnung an den Weltfrauentag über Frauenrechte in Deutschland referiert. Sie klärt auf und rät, sich gegebenenfalls beraten zu lassen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Afifa Strawish, die im Landratsamt als Dolmetscherin arbeitet, übersetzt alles in die arabische Sprache. Ihr Herkunftsland ist der Irak.

Die Frauen an den Tischen lernen sich kennen, unterhalten sich, lachen gemeinsam. Mitunter entwickeln sich lebhafte Diskussionen und später wird sogar getanzt, während die Kinder mit Malen beschäftigt sind. Brezeln, Tsatsiki, Wurstsalat, Apfelbrei, Oliven – es gibt alles, was der Magen begehrt.

Barrieren abbauen

Ayhan Bozan gehört zu den 20 ehrenamtlich tätigen Frauen, die solche Treffen vorbereiten. Sie hat kurdische Wurzeln, ist in Gaildorf-Unterrot aufgewachsen und seit dem ersten Frühstück, das im Jahr 2009 organisiert wurde, in der Gruppe aktiv. Sie hält es für wichtig, dass die Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen lernen, gut miteinander zu leben.

Eleonore Hofmann-Heer zählt zu den Initiatorinnen des Integrationsprojekts. Sie weiß aus Gesprächen, dass die Frauen gerne kommen. Ihr Wunsch wäre allerdings, dass sich mehr deutsche Frauen beteiligen.

„Ist die Hemmschwelle erst mal überwunden, dann sind die Frauen beim nächsten Mal wieder da“, sagt Kerstin Furkert. Ihr Auftrag ist, das Zusammenleben der Menschen verschiedener Kulturen im Landkreis weiter zu verbessern und zu fördern. Kontakte sollen aufgebaut und dadurch Vorurteile und Barrieren abgebaut werden.

Mit dem Frauenfrühstück beginnt im Amt für Migration das Jahresprogramm. Gerade ist Kerstin Furkert dabei, für 2018 Ideen zu sammeln. Sie denkt an Informationsabende, Tanzveranstaltungen, Wanderungen, Ausflüge oder auch eine Kunstgruppe. In jedem Monat möchte sie eine Aktion anbieten. Die nächste steht schon fest. Es handelt sich um einen Spiele-Abend, der am Montag, 9. April, im evangelischen Gemeindehaus in Gaildorf stattfinden wird.